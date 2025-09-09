شاسوار عبدالواحد در زندان به سلول ویژه منتقل شده است

به گزارش کردپرس، مدیرکل اصلاح و تربیت اقلیم کردستان اعلام کرد که رئیس جنبش نسل نو در زندان سلیمانیه در سلول ویژه نگهداری می‌شود و دو نماینده حزبش به دیدار او رفته اند.

احسان عبدالرحمان، مدیرکل زندان های اصلاح و تربیت اقلیم کردستان، گفت: «شاسوار عبدالواحد در زندان سلیمانیه دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، وضعیتش خوب است و با او به عنوان رئیس یک حزب برخورد می‌شود نه به عنوان یک زندانی عادی.»

او افزود: «مسئولان زندان بزرگ سلیمانیه موظف شده‌اند احترام ویژه‌ای برای رئیس جنبش نسل نو قائل شوند و او در سلول جداگانه‌ای نگهداری می‌شود و با دیگر زندانیان تماس ندارد.»

شاسوار عبدالواحد، شب ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ در منزل خود در سلیمانیه بازداشت و در تاریخ ۲ سپتامبر به پنج ماه زندان محکوم شد.

احسان عبدالرحمان تأکید کرد: «بر اساس مقررات، ملاقات خانواده و نزدیکان او به طور عادی انجام می‌شود. همچنین دو تن از اعضای حزبش، سیپان آمیدی و کاوه عبدالقدر، با موافقت رسمی به دیدار او می‌روند.»

حزب جنبش نسل نو که شاسوار عبدالواحد بنیان‌گذار و رئیس آن است، ۱۵ کرسی در پارلمان کردستان و ۹ کرسی در پارلمان عراق دارد.

یکی از مسئولان نسل نو پیشتر گفته بود: «کمیته‌ای برای اداره امور جنبش تا زمان آزادی کاک شاسوار تشکیل شده است که شامل سروه عبدالواحد (رئیس فراکسیون در پارلمان عراق)، کردوان جمال (رئیس فراکسیون در پارلمان کردستان)، ریبوار عبدالرحمان، کاوه عبدالقدر، سیپان آمیدی، امید محمد و فاروق غفور است.»

طبق تقویم انتخاباتی، قرار است ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخابات پارلمانی عراق برگزار شود و حزب نسل نو یکی از لیست‌های شرکت‌کننده است که اکنون در حال آماده‌سازی برای این انتخابات است.