به گزارش کردپرس، نشریه پرس وایر گزارش داد نهمین دوره جشنواره فیلم کردی نیویورک از تاریخ ۲۰ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۹ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۴) در سالن تاریخی Village East by Angelika Theatre برگزار خواهد شد. این جشنواره به همت مرکز فرهنگی کردی نیویورک (NYKCC) برگزار میشود و با هدف معرفی تازهترین دستاوردهای سینمایی کردی و دیاسپورای کرد و بازتاب روایتهای متنوع کردی در عرصه جهانی ادامه مییابد.
در این دوره بیش از ۳۰ فیلم از مناطق مختلف، در قالبهای متنوع شامل: فیلمهای بلند داستانی، مستندهای اجتماعی و تاریخی، انیمیشنهای کوتاه و بلند، فیلمهای کوتاه داستانی و آثار دانشجویی نمایش داده می شوند.
جشنواره امسال علاوه بر اکران فیلمها، میزبان مجموعهای از نشستها و رویدادهای فرهنگی است، از جمله: پنلها و میزگردهای تخصصی با موضوع هویت، زبان و فرهنگ کردی و پرسش از میزان شمولگرایی در جامعه کردی، گفتوگو و پرسش و پاسخ زنده با کارگردانان و فیلمسازان مهمان، نشست تخصصی درباره دسترسی زبان اشاره در جامعه کردی و نقش آن در ارتقای شمول اجتماعی.
جشنواره فیلم کردی نیویورک نخستینبار در سال ۲۰۱۶ به ابتکار خیال قرتل، فیلمساز و فعال فرهنگی کرد، بنیانگذاری شد. این رویداد طی ۹ سال گذشته به یکی از مهمترین جشنوارههای تخصصی برای معرفی هنر و فرهنگ کردی در ایالات متحده و جهان بدل شده و اکنون به عنوان پلی میان هنرمندان کرد و مخاطبان بینالمللی شناخته میشود.
