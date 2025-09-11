شناخت نیازهای نسل جدید دانشجویان برای ارتقای نشاط و امید ضروری است

به گزارش کرد پرس، سعید حبیبا در هفتاد و هشتمین نشست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه کردستان، گفت: دانشجویان امروز با چالش هایی مانند استرس، افسردگی و کاهش انگیزه تحصیلی روبه رو هستند و این شرایط ایجاب می کند دانشگاه ها بیش از گذشته بر سلامت روان، نشاط و امید تمرکز کنند.

وی با تأکید بر نقش ورزش در تقویت روحیه و انسجام اجتماعی، از برگزاری برنامه های ورزشی گسترده به مناسبت هزاروپانصدمین سالگرد پیامبر اعظم (ص) خبر داد و افزود: تیم های برگزیده به مسابقات بین المللی اعزام خواهند شد.

معاون وزیر علوم همچنین از نیاز دانشگاه ها به حدود ۵۰۰ مشاور برای پاسخگویی به مسائل روانی دانشجویان سخن گفت و اظهارکرد: استفاده بیش از حد از فضای مجازی و مشکلات اقتصادی سبب شده تقاضا برای مراکز مشاوره افزایش یابد.

حبیبا تغذیه دانشجویان را یکی دیگر از چالش های جدی عنوان کرد و ادامه داد: حدود ۲۰ درصد بودجه آموزش عالی صرف تغذیه می شود، اما سامانه های موجود پاسخگوی نیاز امروز دانشجویان نیست و باید به سمت الگوهای نوین رفت.

وی بهره گیری از خیرین و توسعه وام های دانشجویی را از راهکارهای مؤثر در بهبود رفاه دانشجویان دانست و یادآور شد: با استفاده از ظرفیت های قانونی و حمایت خیرین، می توان کیفیت خدمات رفاهی و آموزشی را ارتقا داد و جایگاه دانشگاه های ایران را در سطح جهانی تقویت کرد.

مهارت آموزی، حلقه گمشده دانشگاه ها در پیوند با بازار کار

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد آموزش عالی، گفت: دانشگاه ها باید فراتر از آموزش های نظری حرکت کرده و مهارت آموزی و توانمندسازی دانشجویان را در کانون برنامه های خود قرار دهند.

سیداحمدرضا خضری اظهار کرد: دانشگاه فرصتی طلایی برای ارتقای مهارت های شغلی و اجتماعی دانشجویان است و اگر این ظرفیت به درستی مدیریت نشود، فارغ التحصیلان بدون آمادگی کافی وارد بازار کار می شوند.

وی دانشجویان را سرمایه های اصلی کشور و آینده سازان ایران دانست و با اشاره به چالش های آموزشی و رفاهی آنان، افزود: بهبود معیشت، تغذیه و شرایط خوابگاهی باید در اولویت باشد و بهره گیری از خیرین، ظرفیت های قانونی و مسئولیت اجتماعی نهادها می تواند بخشی از مشکلات را حل کند.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی را راهکاری مؤثر برای ارتقای خدمات دانشجویی عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه می تواند فرآیندهای رفاهی را ساده تر کرده و کیفیت خدمات را افزایش دهد.

خضری با اشاره به فشارها و تهدیدهای بین المللی علیه جامعه دانشگاهی، یادآور شد: دانشگاه ها همواره در خط مقدم تولید علم و دفاع از کشور بوده اند و نقش دانشمندان در امنیت ملی کمتر از مجاهدت شهدا نیست.

وی بیان کرد: اگر در چهار سال حساس تحصیل، مهارت های نرم، ارتباطی و کارآفرینی دانشجویان تقویت شود، دانشگاه ها نه تنها دانش آموختگانی علمی بلکه نیروهایی توانمند و آماده برای حضور در بازار کار و جامعه مدنی تربیت خواهند کرد.

کردستان، کمترین سرانه آموزش عالی در کشور را دارد

رئیس دانشگاه کردستان هم در این نشست از سهم ناچیز استان در اعتبارات آموزش عالی کشور خبر داد و گفت: در حالی که دانشگاه کردستان طی سال های اخیر در جمع ۱۵ دانشگاه جامع برتر کشور قرار گرفته، در میان ۳۱ استان، پایین ترین سرانه بودجه آموزش عالی را دریافت می کند.

عادل سی وسه مرده اظهار کرد: کمبود بودجه، فرسودگی خوابگاه ها، محدودیت فضاهای ورزشی و تجهیزات ناکافی آزمایشگاهی از مهم ترین چالش های دانشگاه های کردستان است.

وی با اشاره به ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه کردستان، افزود: این مرکز با بیش از ۱۲ هزار دانشجو، از جمله ۵۲۰ دانشجوی خارجی، و نزدیک به ۴۰۰ عضو هیأت علمی فعالیت می کند و همزیستی فرهنگی و مذهبی در آن همواره فرصتی برای همگرایی بوده است.

در ادامه نشست، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه کردستان نیز با انتقاد از مشکلات معیشتی دانشجویان، بیان کرد: وامی که دیر پرداخت شود، مانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب است؛ دانشجویی که باید شبانه روز به پژوهش و تحصیل بپردازد، نباید دغدغه سرمایش خوابگاه یا تأخیر در وام داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی ازدواج دانشجویی را یکی از دغدغه های جدی دانست و با اشاره به کاهش آن به کمتر از ۶ درصد، ادامه داد: توجه به رفاه و آینده جوانان باید در اولویت برنامه های دانشگاهی و ملی قرار گیرد.

این نشست دو روزه در دانشگاه کردستان فرصتی برای طرح مشکلات و ارائه راهکارهای رفاهی و آموزشی دانشجویان عنوان شده است؛ موضوعی که با توجه به کمبود اعتبارات در استان، بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.