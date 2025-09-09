به گزارش کردپرس، گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در پیامی به زبان کردی (گویش سورانی) پس از دعا و تحیات، از امت اسلامی خواستند که در برابر درگاه خداوند بزرگ برای پایان یافتن رنج و آلام برادرانشان در غزه دعا کنند.

روز سه‌شنبه ۹ سپتامبر گردان‌های قسام در صفحات اختصاصی خود در شبکه‌های اجتماعی بیانیه‌ای با عنوان «فراخوانی برای بارش رحمت و رفع رنج‌های ساکنان غزه» به زبان کردی منتشر کردند.

در این پیام آمده است: «گردان‌های شهید عزالدین قسام از امت اسلامی می‌خواهند که در برابر درگاه خداوند بزرگ دعا کنند تا رنج و سختی از مردم غزه برداشته شود.»

در ادامه بیانیه آمده است: «از مسلمانان خواسته می‌شود در نیمه‌شب دو رکعت نماز بخوانند، سپس با ذکر دعاهای {لَا ‌إِلَهَ ‌إِلَّا ‌اللهُ ‌الْعَظِیمُ ‌الْحَلِیمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا ‌اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ، لَا ‌إِلَهَ ‌إِلَّا ‌الله رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ} صد بار، دست به دعا بردارند.»

در پایان پیام قسام آمده است: «باشد که خداوند متعال این دعاها را بپذیرد و رنج‌های غزه را یک‌باره برطرف کند. همه شادی و توان در دست اوست و هیچ قدرتی جز او وجود ندارد. این نماز و دعا در شب پنج‌شنبه، برابر با ۱۱ همین ماه، اقامه خواهد شد.»