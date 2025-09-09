استیضاح پشت درهای بسته؛ شورای شهر سنندج چه چیزی را پنهان می کند؟

به گزارش کرد پرس، خبرنگاران و افکار عمومی که چشم انتظار رصد این رویداد بودند، پشت درهای بسته شورا ماندند تا بار دیگر این پرسش در ذهن ها تقویت شود: شورای شهر سنندج از چه چیزی واهمه دارد؟

اینکه رئیس شورای شهر با دستور مستقیم، مانع از حضور خبرنگاران و رسانه ها در جلسه استیضاح می شود، تنها یک تصمیم ساده اداری نیست؛ بلکه اچحافی در حق مردم برای دانستن و آگاهی از روند تصمیم گیری در نهاد انتخابی شان است.

شورای شهر قرار است چشم و گوش مردم باشد، نه در اتاق های بسته و تاریک با زدوبندهای احتمالی میان شهردار و اعضا، افکار عمومی را به بازی بگیرد.

وقتی استیضاحی که باید علنی و شفاف باشد به پشت درهای بسته برده می شود، این شائبه تقویت می شود که توافقات پشت پرده ای میان شورا و شهردار شکل گرفته است؛ توافقاتی که اگر روشن و قانونی اند، چرا نباید در مقابل شهروندان بیان شوند؟ و اگر نیستند، پس چرا باید در خفا رقم بخورند؟

این تصمیم نه تنها توهینی آشکار به خبرنگاران و رسانه ها است، بلکه بی اعتنایی آشکار به اعتماد و رأی مردمی است که شورا مشروعیت خود را از آنان گرفته است.

سنندج امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت شفاف، پاسخگو و متعهد به منافع عمومی است. اگر شورای شهر به جای پنهان کاری و بستن درها به روی خبرنگاران، شجاعانه و در برابر چشم مردم عمل کنند، هیچ نگرانی از بازخواست و استیضاح باقی نخواهد ماند، اما زمانی که درها بسته می شوند، روزنه اعتماد نیز بسته می شود و بی اعتمادی جای آن را می گیرد.

شهروندان سنندج حق دارند بدانند چه کسی در شورا به دنبال حفظ منافع شخصی است و چه کسی حقیقتاً دغدغه شهر و مردم را دارد و این حق را نمی توان پشت درهای بسته دفن کرد.