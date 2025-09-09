فرار مالیاتی ١٦ همتی دلالان با کارت های پیله وری و بازرگانی

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: یکی از مهمترین بخش‌های چشمگیر در فرار مالیاتی، بخش تجارت مرزی است که در سال‌های اخیر با صدور سنجش نشده کارت‌های بازرگانی، پیله‌وری وکوله بری زمینه فرار مالیاتی برای سودجویان فراهم شده است.

واو اظهار کرد: مرزنشینان با فروش این کارت‌ها به دلالان با حجمی از مالیات مواجه می‌شوند که بعد از ترخیص و فروش کالا دلالان روی دستشان می‌گذارند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه اقشار یاد شده با اجاره کارت‌های بانکی دیگران نسبت به کتمان مالیات اقدام می‌کنند، بیان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی موضوع فرعی است و موضوع اصلی برخورد در مبدا است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در این زمینه چندین پرونده بزرگ را با همکاری اداره اطلاعات شناسایی و با همکاری دستگاه‌های قضائی پیگیری شده که منجر به وصول رقم خوبی شده است.

پور مختار نیروی لازم برای نظارت و مقابله با فرار مالیاتی را کافی ندانست و اظهار کرد: ۴۳۸ هزار پرونده مشاغل در استان وجود دارد و نمی‌توان همه این پرونده‌ها را مجزا پیگیری و موشکافی کرد. قرار است ۱۲۰ هزار پرونده مالیاتی و کارتخوان غیرفعال شده تا از حجم فرار مالیاتی کاسته شود.

او در پایان اظهار کرد: میزان مالیات وصول شده در یکسال گذشته ۱۱۵ هزار میلیاردریال بود که بخشی از آن به خود به استان عودت داده شده است.