طرح ویژه نظارت بر بازار لوازم التحریر و پوشاک مدارس در کردستان آغاز شد

به گزارش کرد پرس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان، از آغاز طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، ساماندهی بازار نوشت افزار و پوشاک دانش آموزی در آستانه مهرماه در دستور کار قرار گرفته است.

محمدبختیار خلیقی اظهار کرد: مطابق ماده ۸۴ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر می توانند با هماهنگی اتحادیه ها و دریافت مجوز از سازمان صمت، فروش فوق العاده با حداقل ۱۵ درصد تخفیف نسبت به قیمت کف بازار برگزار کنند و این اقدام در راستای حمایت از خانواده ها و کنترل قیمت ها در ایام بازگشایی مدارس انجام می شود.

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به مشارکت گسترده فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های کارکنان دولت و واحدهای منتخب صنفی در این طرح، ادامه داد: از نیمه دوم شهریور تا اوایل مهرماه، عرضه اقلام موردنیاز دانش آموزان شامل کیف، کفش، پوشاک، مانتو مدارس و لوازم کمک آموزشی با تخفیف ویژه در سراسر استان انجام خواهد شد.

خلیقی از تشدید نظارت ها خبر داد و یادآور شد: تاکنون ۲۷۷ مورد گشت مشترک و مستقل از سطح بازار صورت گرفته که منجر به تشکیل ۲۶ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۷۸۷ میلیون ریال شده است؛ عمده تخلفات مربوط به گران فروشی و کم فروشی در دوخت لباس دانش آموزی بوده است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین کالا، یادآور شد: حدود ۹۹ درصد ملزومات دانش آموزی موردنیاز استان از تهران، اصفهان و سایر شرکت های ملی تأمین می شود و سهم تولید داخلی استان بیشتر در حوزه پوشاک است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: برای جلوگیری از افزایش بی رویه و خارج از عرف تعدادی از کالاهای مصرفی این ایام جلسات هماهنگی با اتحادیه ها و آموزش وپرورش برگزار و نظارت بر بازار به صورت ویژه و مستمر در حال انجام است.