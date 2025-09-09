به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی اعلام کرد: اگر به کردستان سوریه حمله شود، همه نیروهای پیشمرگه از آن دفاع خواهند کرد و خودم نیز یکی از آن پیشمرگه‌ها خواهم بود.

عادل باخوان، رئیس مؤسسه اروپایی مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، محتوای دیدار خود با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان را که در روز ۴ ماه جاری در پاریس برگزار شد، اعلام کرد.

به گفته عادل باخوان، در این دیدار مسعود بارزانی گفته است: «درست است که ما در برخی موارد با نیروهای روژاوای کردستان اختلاف‌نظر داریم، اما هرگز روژاوا را تنها نخواهیم گذاشت.»

مسعود بارزانی همچنین افزود: «پیامم را به قبایل عرب سوریه رسانده‌ام و صریحاً گفته‌ام؛ اگر به روژاوای کردستان حمله کنند، تمامی نیروهای پیشمرگه کردستان راه قامشلو را سد خواهند کرد و خودم یکی از آن پیشمرگه‌ها خواهم بود.»