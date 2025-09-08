مسعود بارزانی: امیدوارم اوجالان را ببینم، اما بیرون از زندان

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در گفت‌وگویی با فرانس ۲٤ بیان داشت: «امیدوارم روزی اوجالان را ببینم، اما بیرون از زندان. به نظرم روند صلح در ترکیه می‌تواند به آزادی اوجالان منجر شود.»

او گفت: «ما تمام تلاش خود را برای تقویت وحدت کردها و جلوگیری از خشونت در سوریه انجام داده‌ایم و از توافق میان مظلوم عبدی و احمد شرع حمایت کرده‌ایم.»

بارزانی با اشاره به نگرانی‌های اخیر از وخامت اوضاع در سوریه تأکید کرد: «باور داریم نباید مسیر صلح کنار گذاشته شود. ترس بزرگی وجود دارد که اوضاع به درگیری میان کردها و عرب‌ها و دخالت خارجی بیانجامد، اما ما تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن به کار می‌گیریم.»

او تأکید کرد: «مشکلات نیازمند راه‌حل هستند و جنگ هیچ‌گاه راه‌حل نیست. دولت جدید دمشق باید تمامی طیف‌ها و گروه‌های مختلف را در نظر بگیرد و ویژگی‌های هرکدام از آنان را به رسمیت بشناسد.»

بارزانی همچنین با اشاره به روابط جاری میان اربیل و آنکارا، اعلام کرد که ترکیه نیز از روند صلح و توافق ۱۰ مارس میان مظلوم عبدی و احمد شرع حمایت کرده است.

در خصوص روند صلح در ترکیه، بارزانی گفت: «ما به‌طور کامل از این روند پشتیبانی می‌کنیم و این بار اوضاع متفاوت از گذشته است، چون پارلمان، دولت و افکار عمومی همگی حامی این مسیر هستند.»

وی از آتش‌بس اعلام‌شده از سوی پ.ک.ک استقبال کرد و افزود: «فکر می‌کنم این موضع آنان به صلح در منطقه و آزادی عبدالله اوجالان کمک خواهد کرد. امیدواریم این روند موفق شود. من هم امیدوارم روزی اوجالان را ببینم، اما بیرون از زندان.»

او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا از اردوغان درخواست آزادی اوجالان را کرده است، گفت: «اخیراً با اردوغان دیدار نکرده‌ام، اما امیدوارم اوجالان آزاد شود.»

بارزانی در بخشی دیگر از گفت‌وگو درباره روابط اربیل و بغداد گفت: «متأسفانه در اجرای توافق میان بغداد و اربیل مشکلاتی وجود دارد. باید در این زمینه صادق باشیم؛ اگر نیت واقعی برای حل مسائل وجود داشته باشد، می‌توانیم موفق شویم.»

او افزود: «ما قانونی اساسی داریم که نقشه راه هم برای ما و هم برای بغداد است. بیشتر از آنچه در قانون اساسی آمده، چیزی نمی‌خواهیم، اما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم قانون اساسی نادیده گرفته شود. مشکل ما با بغداد این است که آنان به فدرالیسم پایبند نیستند.»

درباره تأخیر در تشکیل دولت اقلیم، بارزانی گفت: «متأسفانه از این وضعیت که دولت اقلیم تشکیل نشده، خوشحال نیستیم. امیدواریم در ماه نهم یا روزهای آینده پارلمان دوباره تشکیل جلسه دهد تا دوره جدید آغاز و دولت تشکیل شود.»