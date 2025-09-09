مهمترین مفاد سند ۲۱ بندی عراق و ایران/ تهران گذرگاه مرزی جدیدی بدون موافقت بغداد باز نکند

به گزارش کردپرس، سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق در بیانیه‌ای به تشریح توافقات انجام شده با ایران در خصوص وضعیت گذرگاه‌های مرزی پرداخت.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در این بیانیه آمده است عمر عدنان الوائلی، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق ریاست ینجمین نشست مشترک گذرگاه‌های مرزی عراق و ایران را بر عهده داشت.

در این بیانیه ذکر شده است علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران از جانب ایران در این نشست حضور داشته است. چندین جلسه و رایزنی برگزار شد که اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران در یکی از آن‌ها مشارکت داشت و حمایت خود از ۲۱ مفادی که طرف‌های عراقی و ایرانی به توافق رسیدند را اعلام کرد.

این سازمان در بیانیه خود به ۱۳ مفاد این توافق‌ها اشاره کرد که به شرح زیر است:

۱. تقویت پایه‌های همکاری و هماهنگی میان گذرگاه‌های مرزی و توسعه فعالیت‌های مربوط به مبادلات تجاری، تقویت امنیت پایدار در تمامی گذرگاه‌های مرزی و پیگیری تصمیمات نشست‌های پیشین.

۲. در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، بر سر تشدید عملیات جست‌وجو و پیگرد این جرائم با استفاده از روش‌های نوین و هماهنگی اطلاعاتی مستمر میان دو طرف توافق و از طرف ایرانی خواسته شد تا از صادرات مواد ممنوعه مطابق تقویم کشاورزی اعلام شده از سوی نهادهای دولتی عراق خودداری کند. همچنین تصمیم گرفته شد که طرف ایرانی پیش از تاریخ اعمال ممنوعیت از این موضوع به صورت رسمی مطلع شود.

۳. توافق بر سر اینکه طرف ایرانی هیچ گذرگاه مرزی جدیدی را بدون هماهنگی با دولت عراق که سازمان گذرگاه مرزی نمایندگی آن را بر عهده دارد، باز و ایجاد نکند.

۴. دو طرف بر سر تقویت رصد و پیگیری، تبادل داده‌های اطلاعاتی و امنیتی برای رصد و شناسایی اقدامات مشکوک در گذرگاه‌های مرزی با هدف جلوگیری از ورود افراد و خودروهایی که تهدیدی امنیتی به شمار می‌آیند، توافق کردند.

۵. عراق و ایران توافق کردند که طرف ایرانی فهرست محموله‌ها را به صورت الکترونیکی در اختیار گذرگاه‌های مرزی عراق قرار دهد به گونه‌ای که تمامی داده‌های مربوط به کالاها، شماره رسید و وزن بار در آن مندرج باشد.

۶. دو کشور بر سر تسریع صادرات و واردات با پایبندی به سیستم گمرکی و نظارتی و بررسی پیشنهاد ایران در خصوص انتقال مستقیم کالاها توافق کردند.

۷. دو طرف بر ضرورت حمایت از نشست‌های استانداران استان‌های مرزی برای تقویت همکاری دو جانبه و تلاش برای توسعه و بازسازی زیرساخت‌های گذرگاه‌های مرزی تاکید کردند.

۸. بغداد و تهران بر لزوم بررسی پیشنهاد طرف عراقی توسط ایران که شامل تکمیل اقدامات گمرکی مربوط به کامیون‌های ایرانی در گذرگاه‌های مندلی-سومار و المنذریه-خسروی است، تاکید کردند.

۹. عراق و ایران بر برخورد محترمانه با شهروندان دو کشور و مهر پاسپورت‌های تمامی شهروندان ایرانی توسط سازمان گذرگاه‌های مرزی و عدم اتخاذ تصمیمات یا اقدامات ناگهانی از جانب کارمندان گذرگاه‌های مرزی جز پس از هماهنگی متقابل تاکید کردند.

۱۰. توافق شد که فعالیت گذرگاه‌های مرزی دو کشور در طول هفته از جمله روزهای جمعه به صورت ۲۴ ساعته شود و هرگونه مبلغ اضافی خارج از چارچوب و ضوابط قانونی جاری اعمال نشود.

۱۱. بررسی هویت افراد رفت‌وآمد کننده و فعالان حوزه تجارت از طریق یک برنامه الکترونیکی مورد توافق میان دو گذرگاه و الزام آن‌ها برای به همراه داشتن کارت‌های شناسایی رسمی تایید کننده حضور قانونی‌شان در داخل گذرگاه باشد.

۱۲. دو طرف بر فعال‌سازی و افزایش تجارت فرامرزی (ترانزیت) از طریق خاک عراق تاکید کردند

۱۳. تعهد طرف ایرانی به بستن تمامی گذرگاه‌ها و معابر غیررسمی با عراق به خاطر تاثیرات منفی امنیتی و اقتصادی در دو کشور

در این بیانیه اشاره کرد که مفاد و برنامه‌های بالا برای ارتقای وضعیت کاری گذرگاه‌های مرزی مهم و اساسی هستند چراکه ارتباط مستقیمی بر روند اقدامات در گذرگاه‌های مرزی مشترک در گذرگاه‌های مرزی مشترک دارند و به عنوان زیربنایی مهم در زمینه همکاری، هماهنگی و تبادل اطلاعات عمل و به منافع دو کشور در حوزه امنیتی و تجاری خدمت می‌کنند.