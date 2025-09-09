سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه منصوب شد

به گزارش کردپرس، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان اشنویه، با گرامیداشت ایثارگریها و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان و پاسداری از تمامیت ارضی کشور، گفت: نقشآفرینی مردم در تجاوز اخیر دشمن که از نگاه مقام معظم رهبری جلوهای از اراده و عزم ملی در برابر تجاوزات دشمن و دفاع از وطن و تمامیت ارضی کشور بود، بار دیگر حمیت و غیرت ایرانیان را به تصویر کشید.
رسول مقابلی همچنین با اشاره به اهمیت هفته وحدت و جایگاه ویژه آن در آذربایجانغربی، افزود: تجلی وحدت در این استان به دلیل تنوع قومیتی و مذهبی، متفاوت از سایر نقاط کشور بوده و شکوه بیشتری از انسجام و همبستگی را به نمایش میگذارد.
او در ادامه پیگیری بازگشایی مرز و راهاندازی مراودات تجاری را از مأموریتهای اصلی فرماندار جدید اشنویه برشمرده و خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند این شهرستان، توسعه گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.
مقابلی همچنین استفاده از تمام ظرفیتهای سرمایه انسانی و مدیریتی را رویکرد اصلی دولت برای تقویت وفاق ملی در آذربایجانغربی عنوان کرده و افزود: دولت با شعار وفاق ملی و با هدف تقویت انسجام ملی گامهای موثری در زمینههای مختلف برداشته و رسالت دولت در استان، استفاده از نیروهای متخصص و دارای شایستگیهای علمی، عملی، اخلاقی و مدیریتی برای ارتقای شاخصهای توسعهای میباشد.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی پیش از برگزاری آیین تکریم و معارفه فرماندار اشنویه، با حضور در مزار شهدای این شهرستان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
در این مراسم عبدالسلام مامعزیزی با حکم استاندار آذربایجانغربی، بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه معارفه و از خدمات و تلاشهای چندین ساله سیدعلی ترابی فرماندار پیشین قدردانی شد.
نظر شما