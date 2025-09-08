هدف تبصره ماده ۱۰۰ جلب رضایت اصناف است نه افزایش درآمد

به گزارش کرد پرس، نشست مشترک مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اصناف و اتحادیه های شهرستان دهگلان با محوریت بررسی مشکلات صنفی و تبیین تبصره ماده ۱۰۰ برگزار شد؛ در این نشست، معاون حسابرسی مالیاتی شهرستان، رئیس اداره امور مالیاتی دهگلان، اعضای اتاق اصناف، رؤسای اتحادیه ها و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند.

مصطفی فعله گری با تقدیر از فرهنگ بالای مالیاتی در دهگلان، اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور به سمت اخذ مالیات بر اساس داده های واقعی درآمدی حرکت کرده است و در این چارچوب، تبصره ماده ۱۰۰ ابزاری برای تسهیل امور اصناف است و پذیرش آن به معنای کاهش زمان و هزینه رسیدگی ها خواهد بود.

وی افزود: این تبصره نوسانات بازار را لحاظ کرده و با یک ضریب مشخص، مالیات برآوردی را تعیین می کند؛ هرچند پذیرش آن اختیاری است اما تجربه نشان داده پرونده هایی که وارد فرآیند رسیدگی می شوند معمولاً مالیات بیشتری نسبت به مالیات مقطوع خواهند داشت.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با بیان اینکه کمتر از ۶ درصد درآمد مالیاتی کشور از محل اصناف و مشاغل تأمین می شود، ادامه داد: هدف ما کسب درآمد از اصناف نیست بلکه تمرکز اصلی بر قطعی سازی مالیات ها و حمایت از مودیان خرد است و در واقع رضایت اصناف و شهروندان مهم تر از افزایش وصولی مالیاتی است.

فعله گری همچنین از اجرای طرح «نشان دار کردن مالیات» در کردستان خبر داد و یادآور شد: امسال ۲۴ پروژه استانی از محل مالیات های مردمی تأمین اعتبار خواهد شد تا مردم به طور شفاف ببینند سهم پرداختی آنان در چه بخش هایی هزینه می شود.