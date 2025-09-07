بحران آب پیش روی آذربایجان غربی/کاهش ٣٣ درصدی بارش ها در سال آبی جاری

به گزارش کردپرس، از آب منطقه ای؛ مجید رستگاری در شورای حفاظت منابع آب استان با اشاره به میزان بارش۲۸۵ میلی متر ثبت شده در سال جاری، گفت: بارشها در مدت مشابه سال آبی گذشته عدد ۴۲۵ مقابل آمار بارشها ثبت شده بود. همچنین متوسط بارش طولانی مدت در ۱۵ روز مانده به پایان سال آبی ۳۵۴ میلیمتر است که با آن هم فاصله داریم.
او ادامه داد: در سال آبی گذشته، حدود ۴۰۰ میلی متر بارش را شاهد بودیم که البته این میزان نیز به علت سیلابی و شدت زیاد درمقاطع مختلف، زیاد در تغذیه منابع آبی موثر نبود، امسال این رقم هم کاهش چشمگیری داشته و حتی به ۳۰۰ میلیمتر هم نرسید.
رستگاری با قدردانی از همراهی مردم به ویژه کشاورزان در مدیریت منابع آبی سال جاری در استان به ویژه مناطق جنوبی، افزود: اگر این همراهی نبود، در مدیریت کمآبی مشکلات زیادی ایجاد میشد.
طبق آماری که احصاء شده میزان بارشهای امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۴۰ میلی متر معادل بیش از ۳۳ درصد کمتر است که رقم قابل ملاحظهای به شمار می رود؛ حال آن که این رقم در مقایسه با متوسط بلندمدت هم نزدیک ۷۰ میلیمتر و حدود ۲۰ درصد کمتر شده که این رقم کاهشی دارای اهمیت فراوانی است.
افزایش دمای ۵ درجهای مرداد ماه نسبت به سال گذشته در آذربایجان غربی
مدیر عامل آب منطقه ای استان گفت: طبق پیش بینی کارشناسان هواشناسی، میزان بارشها در پاییز امسال یعنی فصل اول سال آبی آتی نیز زیاد چنگی به دل نخواهد زد و کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به نرمال در شمال و جنوب شرق و ۲۰ تا ۴۰ درصدی در مرکز و جنوب استان را شاهد خواهیم بود. و البته یک آمار دیگر هم باید به آن اضافه کرد و آن این است که طبق گفته کارشناسان هواشناسی، امسال در مرداد افزایش دمای ۵ درجهای نسبت به سال گذشته در آذربایجان غربی ثبت شد که رقمی بسیار بالاتر از استاندارهای افزایش دمایی در دنیاست و همین امر، مشکلاتی مثل تبخیر بسیار زیاد را موجب شده است.
او افزود: وقتی این رقم بالا به نظر میرسد که متوجه میشویم متوسط افزایش دما در دنیا طی یک سال حدود ۰.۹ درجه است و ما بیش از پنج برابر متوسط دنیا، افزایش دما داشتیم.همه این آمارها نشان می دهد که ما ناگزیر به حرکت در راستای مدیریت مصرف آب چه در بخش کشاورزی و چه در بخش انتقال آب و چه در بخش شرب هستیم. طبق آمار بین ۷۰ تا ۹۰ درصد مصرف آب به بخش کشاورزی برمیگردد که میتوان با اصلاح روشها این رقم را به میزان قابل توجهی کمتر کرد و آن را ذخیره نگهداشت.
رستگاری بیان کرد: البته نمیتوان سهم آب شرب را زیاد دانست ولی با توجه به هزینههای زیادی که برای آب شرب صورت میگیرد و هدررفت حدود ۴۰ درصدی در روند انتقال این نوع آب تا منازل، میتوان با کاهش مصرف و همچنین واقعیتر شدن قیمت آب مصرفی، در راستای بهبود خطوط انتقال سرمایهگذاری کرد تا زمینه برای کاهش مصرف در این بخش نیز فراهم شود.
او ادامه داد: آذربایجان غربی همواره استانی پربارش بوده و در سالهای نه چندان دور به عنوان دومین استان غیرساحلی پرآب کشور تلقی میشد. اما با تغییرات اقلیمی گسترده ای که صورت گرفته، این روند در سالهای اخیر تغییر یافته و وضعیت بارشها چند سالی است که در این استان چنگی به دل نمیزند. همین چند سال پیش بود که میزان بارشها در منطقه جنوب آذربایجانغربی که به حوضه زاب معروف است، به هزار میلیمتر نیز میرسید ولی امسال روند کاهشی بارشها، حتی در آن منطقه نیز باعث شده تا منابع آبی روز به روز کمتر شده و بر مشکلات افزوده شود.
مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: باید توجه داشت که در دنیای امروز، دیگر مصرف بیرویه آب تقریبا کاری غیرممکن است و باید به سمت روشهایی رفت که آب در بخشهای مختلف کمتر و کمتر و کمتر مصرف شود
