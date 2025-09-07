چهار نانوایی متخلف در بانه تعطیل شدند

به گزارش کرد پرس، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: این واحدها به دلیل کم فروشی و کاهش غیرقانونی وزن نان، علاوه بر جریمه نقدی، با حکم قاضی تعزیرات به تعطیلی موقت محکوم و در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ پلمب شدند.

محمدحسین رحیمیان با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق مصرف کنندگان خط قرمز تعزیرات است، افزود: گزارش های میدانی نشان می دهد برخی از نانوایی ها علاوه بر کم فروشی، بخشی از آرد یارانه ای را به صورت آزاد به فروش می رسانند که این موضوع تخلف آشکار محسوب می شود.

وی اظهار کرد: نظارت های مستمر بر فعالیت نانوایی ها در سطح استان ادامه دارد و در صورت تکرار تخلفات مشابه، واحدهای متخلف با ابطال پروانه صنفی مواجه خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، برخورد قاطع با سودجویی های صنفی و تضمین دسترسی مردم به نان سالم و باکیفیت است.