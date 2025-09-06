۲۴۵ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی توسط کمیته امداد ایجاد شد

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در مصاحبه ای با خبرنگاران از نقش موثر این نهاد در توسعه انرژی پاک و کمک به رفع ناترازی برق استان خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۲۴۵ سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی برای مددجویان تحت پوشش ایجاد شده که بخشی از هزینه آن با وام قرض الحسنه و بخشی به صورت بلاعوض تأمین شده است.

وی افزود: اعتبار بلاعوض خرید تجهیزات مانند اینورتر و سرچ ارستر توسط کمیته امداد و بسیج سازندگی سپاه بیت المقدس پرداخت شده و این طرح بیشتر برای زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و دختران بازمانده از ازدواج که امکان درآمد پایدار ندارند، مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان اظهار کرد: این مددجویان با عقد قرارداد ۲۰ ساله با شرکت توزیع نیروی برق استان، برق تولیدی خود را به صورت تضمینی به فروش می رسانند.

طوسی ادامه داد: طبق آمار رسمی، کمیته امداد ۵۵ درصد نیروگاه های خورشیدی استان را ایجاد کرده و حدود ۱۰ درصد کل تولیدات این نیروگاه ها در استان کردستان توسط این نهاد تولید می شود.