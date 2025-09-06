۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۵

۲۴۵ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی توسط کمیته امداد ایجاد شد

سرویس کردستان - مدیرکل کمیته امداد استان کردستان گفت: بیش از نیمی از نیروگاه های خورشیدی استان توسط این نهاد برای مددجویان تحت پوشش ایجاد شده و تولید برق این نیروگاه ها به صورت تضمینی خریداری می شود.

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در مصاحبه ای با خبرنگاران از نقش موثر این نهاد در توسعه انرژی پاک و کمک به رفع ناترازی برق استان خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۲۴۵ سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی برای مددجویان تحت پوشش ایجاد شده که بخشی از هزینه آن با وام قرض الحسنه و بخشی به صورت بلاعوض تأمین شده است.

وی افزود: اعتبار بلاعوض خرید تجهیزات مانند اینورتر و سرچ ارستر توسط کمیته امداد و بسیج سازندگی سپاه بیت المقدس پرداخت شده و این طرح بیشتر برای زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و دختران بازمانده از ازدواج که امکان درآمد پایدار ندارند، مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان اظهار کرد: این مددجویان با عقد قرارداد ۲۰ ساله با شرکت توزیع نیروی برق استان، برق تولیدی خود را به صورت تضمینی به فروش می رسانند.

طوسی ادامه داد: طبق آمار رسمی، کمیته امداد ۵۵ درصد نیروگاه های خورشیدی استان را ایجاد کرده و حدود ۱۰ درصد کل تولیدات این نیروگاه ها در استان کردستان توسط این نهاد تولید می شود.

