افزایش ۱۳ درصدی صادرات از گمرک خسروی

به گزارش کردپرس؛ رضا نیک‌روش با اشاره به نقش محوری گمرک خسروی در تجارت خارجی استان اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری، ۳۷۱ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۱۱ دلار کالای صادراتی به وزن بیش از ۸۳۰ هزار تن از این مرز رسمی به کشور عراق صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این حجم از تجارت بیانگر ظرفیت بالای این مرز در تسهیل روند تجارت خارجی و نقش‌آفرینی در رونق اقتصادی استان است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، سهم گمرک خسروی از مجموع صادرات کالا از مرزهای استان کرمانشاه به کشور عراق در پنج ماهه نخست سال جاری معادل ۳۰ درصد در ارزش و ۲۹ درصد در وزن بوده است.

وی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه و راهبردی این گمرک در میان دیگر مرزهای رسمی استان است.