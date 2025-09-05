٣ کشته در تصادف محور ارومیه به اشنویه

حمید محبوبی به کردپرس افزود: شامگاه پنجشنبه گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ با پراید در محور اشنویه به ارومیه ( سه راهی اسلاملو) اعلام شد.
او اضافه کرد: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات عین الروم هلال احمر شهرستان اشنویه به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی بیان کرد: در این تصادف ٣ نفر کشته و ٣ نفر دیگر مصدوم شدند که مصدومان بعد از رها سازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال یافته و فوتی های این حادثه به مراجع قانونی تحویل داده شدند.
