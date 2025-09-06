آب دیگر در حاشیه نیست و به مرکز صحنه می رود

به گزارش خبرنگار کردپرس، کنفرانس هفته جهانی آب توسط مؤسسه بین المللی آب استکهلم

هر سال در هفته آخر آگوست در استکهلم برگزار می شود. موضوع امسال این کنفرانس «آب برای اقدام اقلیمی» بوده که در چندین محور مورد بررسی قرار گرفت. این کنفرانس زمینه را برای هفته‌ای که به تسریع راه‌حل‌های تحول‌آفرینی که آب را در قلب استراتژی‌های اقلیمی قرار می‌دهند، فراهم می کند.

کنفرانس هفته جهانی آب سکوی پرش به کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) و کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶ بوده که در آن به مباحث مهمی همچون اینکه آب یکی از عوامل کلیدی در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، مدیریت تاب‌آوری و امنیت است٬ پرداخته شد.

در راستای نخستین نشست جهانی بررسی وضعیت آب و هوا، برنامه امسال بر چگونگی ارتباط آب با سلامت، تاب‌آوری، توسعه و محیط زیست تأکید داشته و بر ضرورت همکاری بین بخشی، تأمین مالی نوآورانه و مشارکت‌های چندجانبه برای دست یابی به دستور کار ۲۰۳۰ تأکید شد.

آب به مرکز صحنه می‌رود

هفته جهانی آب ۲۰۲۵ با یک پیام واضح به پایان رسید: آب دیگر در حاشیه نیست - بلکه در اقدامات اقلیمی نقش محوری دارد. در طول این هفته، رهبران سراسر جهان تأکید کردند که گام‌های بعدی در مسیر کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) و کنفرانس آب سازمان ملل متحد ۲۰۲۶ باید براساس راه‌حل‌های آبی ساخته شود که آماده مقیاس‌پذیری باشند.

دستور کار اقدام کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰)

دستور کار اقدام کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) که توسط ریاست جدید برزیل آغاز شد، شش محور به هم پیوسته را تعیین می‌کند: تغییر انرژی و حمل و نقل، حفاظت از جنگل‌ها و تنوع زیستی، تغییر شکل کشاورزی و سیستم‌های غذایی، ایجاد تاب‌آوری در شهرها و سیستم‌های آبی، تقویت توسعه انسانی و اجتماعی و آزادسازی توانمندسازیهایی مانند امور مالی، فناوری و حکومتداری.

آب در تمام این اولویت‌ها جریان دارد. برخی از اهداف صریح هستند - حفاظت از تالاب‌ها، حوزه‌های آبخیز و اکوسیستم‌های آب شیرین؛ افزایش راندمان آبیاری و تاب‌آوری در برابر خشکسالی؛ تقویت حاکمیت برای نهادهای آب. برخی دیگر از اهداف به شدت به هم مرتبط هستند، از بسیج منابع مالی اقلیمی برای زیرساخت‌های آب گرفته تا مقاوم‌تر کردن شهرها و جوامع در برابر سیل، خشکسالی و چالش‌های کیفیت آب. تا زمان بررسی جهانی بعدی در سال ۲۰۲۸، هدف این است که آب به طور کامل در برنامه‌های سازگاری ملی و مشارکت‌های تعیین‌شده ملی گنجانده شود.

شتاب از هفته جهانی آب

هفته جهانی آب امسال نشان داد که چگونه این آرزو می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. بحث‌ها در استکهلم نه تنها نقاطی که چالش‌ها باقی مانده‌اند، بلکه نقاطی که پیشرفت از طریق نوآوری، مشارکت و مشارکت امکان‌پذیر است را نیز برجسته کرد.

«دن ایوشپه» قهرمان سطح بالای آب و هوا، سخنران در پنل سطح بالای هفته جهانی آب در مورد مسیرآب در فرآیندهای جهانی، به صراحت بیان کرد: «ما نمی‌توانیم بدون صحبت در مورد آب، در مورداقدامات اقلیمی صحبت کنیم.» قهرمانان سطح بالای آب و هوا برای هر دوره ریاست COP منصوب می‌شوند تا اقداماتی فراتر از دولت‌ها را بسیج کنند و مذاکرات را با مشاغل، شهرها و جامعه مدنی پیوند دهند تا اجرای واقعی را تسریع کنند.

«مگی وایت» از مؤسسه بین المللی آب استکهلم با اشاره به پنل سطح بالا در هفته جهانی آب، خاطرنشان کرد: «یک چرخه کامل زیبا وجود داشته است. مؤسسه آب استکهلم هشت سال پیش با اولین پنل سطح بالا در هفته جهانی آب، با اتصال نقاط بین آب و تاب‌آوری آغاز کرد. اکنون، گفت و گوی جهانی به این موضوع پرداخته است - تفکر تاب‌آوری دیگر در حاشیه نیست. این تفکر در حال تبدیل شدن به یک اصل اساسی در نحوه مدیریت، تأمین مالی و حکمرانی آب است».

هفته جهانی آب همچنین بر روحیه موتیرائو - یک تلاش جمعی - که زیربنای رویکرد ریاست کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) است، تأکید کرد. شرکت‌کنندگان از دولت‌ها، کسب‌ و کارها، جامعه مدنی و مردم بومی بر اهمیت همکاری در سطوح مختلف، اتصال راه‌حل‌های محلی به چارچوب‌های جهانی و اطمینان از تبدیل تعهدات به اجرای واقعی تأکید کردند.

تبدیل هفته جهانی آب به اقدام کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰)

یکی از راه‌های پیشبرد این حرکت، از طریق نقش فعال مؤسسه آب استکهلم در گروه‌های فعال‌سازی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) است. این گروه‌های جدید با هر شش محور موضوعی همسو هستند و دولت‌ها، جامعه مدنی، محققان، مشاغل و سازمان‌های بین‌المللی را برای هماهنگی در ارائه خدمات گرد هم می‌آورند. مشارکت مؤسسه تضمین می‌کند که دانش و راه‌حل‌های ارائه شده در هفته جهانی آب در استکهلم کنار گذاشته نشوند، بلکه مستقیماً در فرآیندهای جهانی شکل‌دهنده کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) نقش داشته باشند.

همزمان، مؤسسه آب استکهلم و غرفه آب برای اقلیم در حال آماده‌سازی برای روزهای موضوعی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) هستند که در آن چگونگی ارتباط آب با مسائلی مانند تاب‌آوری، اکوسیستم‌ها و امور مالی برجسته خواهد شد. این امر تضمین می‌کند که وقتی رهبران در بلم گرد هم می‌آیند، آب نه به عنوان یک موضوع مستقل، بلکه به عنوان پایه و اساسی که زیربنای پیشرفت در کل دستور کار اقدام است، دیده شود.

این کار منعکس کننده روحیه موتیرائو - یک تلاش جمعی - است که زیربنای رویکرد ریاست کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) را تشکیل می‌دهد. همانطور که هفته جهانی آب، دولت‌ها، مشاغل، جامعه مدنی و مردم بومی را گرد هم آورد، گروه‌های فعال‌سازی و روزهای موضوعی نیز برای گنجاندن این شمول در قلب مذاکرات اقلیمی طراحی شده‌اند.

سرعت گرفتن آماده‌سازی‌های جهانی

و این حرکت در استکهلم متوقف نمی‌شود. در ۲۹ آگوست، یک روز پس از پایان هفته جهانی آب، قهرمانان سطح بالای اقلیمی میزبان یک وبینار با عنوان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) بودند. این جلسه مجازی، ساختار دستور کار اقدام را شفاف‌سازی کرده و نحوه مشارکت بازیگران غیردولتی را پیش از اجلاس برجسته می‌کند.

نگاهی به آینده بلم و فراتر از آن

با نگاه به آینده، چالش پیش رو، ادامه این حرکت رو به جلو است. همان طور که «مگی وایت» تأکید کرد، «جهان می‌بیند که آب فقط بخشی از راه حل نیست - بلکه پایه و اساس آن است. اکنون لحظه‌ای است که باید همسویی را به عمل تبدیل کرد. با نزدیک شدن به کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) و کنفرانس بعدی آب سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶ که بر فرآیندهای جهانی و اجرا تمرکزدارد، آب می‌تواند پلی بین جاه‌طلبی و عمل باشد».

جاده از استکهلم تا بلم و فراتر از آن آغاز شده است. آنچه اکنون اهمیت دارد این است که جامعه جهانی تا چه حد و با چه سرعتی حاضر است - با هم - پیش برود.

هفته جهانی آب کنفرانسی است که از سال ۱۹۹۱ تا به امروز در هفته آخر آگوست برگزار می شود. در این کنفرانس کارشناسان، متخصصان، سیاست گذاران و خبرنگاران حوزه آب٬ دستاوردها و راهکارهای مرتبط با بحران آب را بررسی می کنند. /

* منبع: ترجمه شده از سایت مؤسسه بین المللی آب استکهلم