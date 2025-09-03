فشار خارجی بر کردها و دمشق برای ازسرگیری مذاکرات

به گزارش کردپرس به نقل از الشرق الاوسط، حزب اتحاد دموکراتیک سوریه یا PYD روز دوشنبه اعلام کرد که مسیر مورد نظر این حزب در تعامل با دمشق، همچنان «گفتوگو و مذاکره و یافتن راهحل سیاسی عادلانه» است. این موضعگیری در حالی صورت گرفت که اداره خودگردان شمال و شرق سوریه روز جهانی صلح را در مناطق تحت کنترل خود گرامی داشت و همزمان، انتظارها برای ازسرگیری مذاکرات میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF در سطحی بالاتر افزایش یافته است؛ هرچند لحن مقامات کرد درباره تمرکززدایی و اتهام عقبنشینی دمشق از توافق ۱۰ مارس شدت گرفته است.
مراسم روز جهانی صلح با حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف شمالشرق سوریه و همراهی نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی برگزار شد. شاخه فرات حزب اتحاد دموکراتیک در بیانیهای اعلام کرد: «صلح یک رؤیای دور نیست، بلکه حقی مسلم و وظیفهای همگانی است.» این بیانیه از قدرتهای بینالمللی خواست تا برای حمایت از صلح، حفاظت از غیرنظامیان و تضمین بازگشت آبرومندانه آوارگان گامهای جدی بردارند.
با این حال، صالح مسلم، از رهبران ارشد PYD، موضعی تندتر اتخاذ کرد و در گفتوگو با یک رسانه کردی تأکید نمود: «ما هرگز بازگشت به تمرکزگرایی در سوریه را نمیپذیریم. ما خواستار یک راهحل عادلانه بینالمللی برای مسئله کردها هستیم. اگر دمشق تمرکززدایی را رد کند، ما استقلال را مطالبه خواهیم کرد.» او همچنین در گفتوگویی دیگر که در وبسایت «گرین لفت» منتشر شد، دمشق را متهم کرد که تحت فشار ترکیه از توافق ۱۰ مارس عقبنشینی میکند. وی ناآرامیهای اخیر در شهر عمدتاً دروزینشین سویدا را شاهدی بر بیاعتمادی اقلیتها نسبت به توان دولت برای ایجاد وحدت ملی دانست و افزود: « ایجاد یک سوریه غیرمتمرکز با خودگردانی محلی بهترین راه برای زندگی مسالمتآمیز همه ما در کنار هم است.»
بسام سلیمان، تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با الشرق الاوسط تصریح کرد که سخنان صالج مسلم بازتاب روند جاری از مذاکرات است. او پیشبینی کرد دور جدید گفتوگوها میان اسعد شبانی، وزیر خارجه سوریه، و الهام احمد، فرستاده ارشد کردها، در دمشق برگزار شود و هرگونه پیشنویس توافق به احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده SDF، ارائه گردد.
منابع رسانهای فاش کردند که الهام احمد پیشتر برای دومین بار در کمتر از دو هفته به دمشق سفر کرده است تا مذاکرات متوقفشده طی دو ماه گذشته را از سر گیرد. این سفر پس از دیدارهای او در امان اردن با مظلوم عبدی و یک هیئت کنگره آمریکا انجام شد. رهبران کرد در آنجا روند مذاکرات را با قانونگذاران آمریکایی بررسی کردند و این هیئت سپس به دمشق رفت تا با الشرع دیدار کند.
منابع دیپلماتیک در دمشق نیز تأکید کردند فشارهای آمریکا و فرانسه بر دو طرف برای پیشبرد روند گفتوگو در حال افزایش است. هرچند دیدارهای احمد با مقامات سوری تاکنون دستاورد چشمگیری نداشته، اما هر دو طرف در تلاشاند جدیت خود را برای رسیدن به یک راهحل سیاسی بدون دیکتههای منطقهای و بینالمللی نشان دهند.
بر اساس توافق ۱۰ مارس، احمد الشرع و مظلوم عبدی بر سر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای دولتی و تضمین حقوق برابر برای تمامی شهروندان سوری، فارغ از دین یا قومیت، به توافق رسیده بودند.
