۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۰

دستگیری ۳ گروه صیاد غیر مجاز در تالاب نوروزلو

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از دستگیری صیادان متخلف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو خبر داد.

به گزارش کردپرس، موسی جسور در این باره گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب و پاسگاه محیطبانی شهید منوچهر شجاعیان با رصد و پایش مستمر تالاب نوروزلو موفق به دستگیری ۳ گروه صیاد غیر مجاز و همچنین کشف و توقیف ۱۰ رشته تور دام ماهیگیری شدند.

جسور با اشاره به ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی افزود: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی از جمله پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.   

جسور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.
 

