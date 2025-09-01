ورود ۷۴ پزشک جوان به عرصه خدمت در کردستان

به گزارش کرد پرس، دانشگاه علوم پزشکی کردستان شب گذشته با برگزاری مراسمی، ۷۴ دانشجوی پزشکی را پس از تحلیف سوگندنامه پزشکی روانه عرصه خدمت به جامعه کرد.
شعله شاهغیبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در مراسم جشن فارغالتحصیلی دانشجویان پزشکی؛ حرفه پزشکی را «رسالتی مقدس» دانست که با عشق و تعهد گره خورده است.
وی لباس سفید پزشکی را نمادی از مسئولیت خطیر حفظ جان انسانها دانست و این موفقیت را جشن مشترک دانشجویان و خانوادههای آنها عنوان کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر چند نکته کلیدی تأکید و تصریح کرد و گفت: فارغالتحصیلی پایان راه نیست، بلکه آغاز مسیر رشد و بهروز نگهداشتن دانش است.
شاهغیبی تاکید کرد: رعایت اصول اخلاقی همچون احترام به بیماران و عدالت در ارائه خدمات، ضروری است و همکاری با کادر درمان و سایر همکاران برای ارائه خدمات بهتر، اهمیت دارد.
وی آینده جامعه پزشکی را در دستان پزشکان جوان دانست و به آنها تاکید کرد: با بیماران همچون نزدیکترین اعضای خانواده خود رفتار و با تمام وجود برای سلامتی مردم تلاش کنند.
نظر شما