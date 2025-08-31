٤ طرح تولیدی و عمرانی در مهاباد افتتاح شد

به گزارش کردپرس، امروز نهم شهریور ماه با حضور استاندار آذربایجان‌غربی بهره‌برداری از پروژه ساماندهی ورودی شهر مهاباد از طرف بوکان و میاندوآب انجام شد.

این طرح به طول یک‌ونیم کیلومتر در دو باند رفت و برگشت اجرا شده و برای تکمیل آن ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.



از این میزان، ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه شهرداری مهاباد تأمین و هزینه شده است.



این پروژه زیرساختی با هدف بهبود وضعیت معابر ورودی و ارتقای زیبایی و ایمنی شهری اجرا شده است.



افتتاح واحد تولیدی خشکبار و آجیل سیروان در مهاباد



شرکت آجیل و خشکبار سیروان با ظرفیت تولید سالیانه ۷ هزار تن و با اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد تومان در مهاباد به بهره‌برداری رسید.



این واحد تولیدی که در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث شده است، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر و غیرمستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر را فراهم کرده است.

این واحد تولیدی با ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان محلی، گامی مؤثر در جهت اقتصاد مقاومتی و افزایش ارزش افزوده محصولات بومی محسوب می‌شود.



افتتاح واحد پرورش مرغ مادر گوشتی در مهاباد



پروژه پرورش مرغ مادر گوشتی با ظرفیت بیش از ۳۰ هزار و ۶۰۰ قطعه در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده و برای اجرای این پروژه یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و زمینه اشتغال مستقیم ۴۰ نفر در منطقه فراهم شده است.



این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بانک‌های عامل، به تقویت زنجیره تولید طیور در منطقه کمک شایانی خواهد کرد.



افتتاح واحد تولیدی مرغ گوشتی اروم گوهردانه در مهاباد



برای اجرای پروژه پرورش مرغ گوشتی اروم گوهردانه با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار قطعه، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر در منطقه فراهم شده است.



این واحد تولیدی به عنوان یکی از مهم‌ترین واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان مهاباد، در این سفر افتتاح شده است.













