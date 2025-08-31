آمار هولناک بازداشت و ربایش شهروندان سوریه در دولت احمد الشرع

به گزارش کردپرس، بر اساس تازه ترین گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، از میان 2512 بازداشت و ربایش خودسرانه شهروندان، از زمان تسلط الشرع بر سوریه، ۱,۳۶۴ نفر مفقود یا بازداشت شدهاند که ۸۶۵ نفر همچنان در زندانها به سر میبرند و ۲۸۳ نفر نیز قربانی آدمربایی شدهاند.
SOHR تأکید کرد که افزایش این پدیده عمدتاً افرادی را هدف قرار داده که به دلیل گرایش یا حمایت پیشین از حکومت سابق شناخته میشوند. این روند به دلایلی همچون سرکوب سیاسی و امنیتی، ایجاد رعب در میان شهروندان، تحکیم کنترل مناطق مختلف و اخاذی از خانوادهها برای پول یا اطلاعات صورت میگیرد.
به گفته این نهاد، نبود شفافیت، فقدان نظارت و نبود سازوکارهای پاسخگویی، دست نهادهای امنیتی را برای تداوم چنین اقداماتی باز گذاشته است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه هشدار داد که این اقدامات نقض آشکار قوانین ملی و بینالمللی از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه محسوب میشود و پیامدهای خطرناکی برای ثبات اجتماعی و احساس امنیت شهروندان دارد.
این نهاد بینالمللی در پایان خواستار اعلام فوری سرنوشت بازداشتشدگان و ربودهشدگان، دسترسی به محل نگهداری آنان، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه، تضمین حقوق انسانی و قانونی ایشان و تشکیل کمیته مستقل بینالمللی برای پیگیری این نقضها و پاسخگو ساختن عاملان شد.
