۲۴ پروژه استانی در طرح نشان مالیات ۱۴۰۴/انتخاب مستقیم مودیان در هزینه کرد مالیات

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با رسانه ها، گفت: در قالب این طرح، ۲۴ پروژه نیمه تمام با مجموع اعتبار ۴۷۹۲ میلیارد ریال تعریف شده که انتخاب مستقیم مردم، زمینه مشارکت گسترده تر در توسعه زیرساخت های استان را فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: بیشترین سهم اعتباری پروژه ها در کردستان به حمل ونقل و عمران شهری و روستایی (۳۶.۵ درصد) و پس از آن به امور فرهنگی، گردشگری و ورزش (۳۱.۳ درصد) اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان افزود: همچنین آموزش و پرورش عمومی و مهارتی با وجود داشتن نیمی از تعداد پروژه ها، تنها ۱۳.۲ درصد از اعتبار را جذب کرده است.

فعله گری ادامه داد: این شیوه، الگویی نوین از شفافیت و عدالت مالیاتی است که ضمن تقویت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی استان را ارتقا می دهد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۴، پروژه های حیاتی استان در بخش های آموزش، حمل ونقل، محیط زیست و فرهنگ با سرعت بیشتری تکمیل و بهره برداری شوند.