۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۱

سخنگوی اتحادیه میهنی: انتخاب بافل طالبانی فرصتی برای تنوع سیاسی و رسانه آزاد است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد انتخاب بافل طالبانی به عنوان رئیس اتحاد احزاب سوسیال‌دموکرات عربی، دستاوردی تاریخی و فرصتی مهم برای گسترش تنوع سیاسی و تقویت آزادی رسانه در اقلیم کردستان و منطقه است.

به گزارش کردپرس، سخنگوی اتحادیه میهنی در بیانیه‌ای گفت: طی چهار روز گذشته، اقلیم کردستان و شهر سلیمانیه بار دیگر به عنوان مرکز مهم دیپلماسی منطقه‌ای نقش‌آفرینی کرده و میزبان کنفرانس ائتلاف احزاب سوسیال‌دموکرات عربی با هماهنگی «ائتلاف ترقی‌خواهان جهانی» بود. در این نشست، ده‌ها رهبر سیاسی از خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای جنوبی، آمریکا و آمریکای لاتین به میزبانی اتحادیه میهنی کردستان حضور یافتند.

کاروان گزنه‌ای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، تأکید کرد که موضوعهای اصلی کنفرانس بر مسائل امنیتی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری متمرکز بود و حاضران اتفاق‌نظر داشتند که جنگ و خشونت به نفع هیچ طرفی نیست و تنها راه‌حل مشکلات امنیتی خاورمیانه بازگشت به میز گفت‌وگو است تا بحران‌های موجود از مسیر صلح‌آمیز حل‌وفصل شوند.

براساس بیانیه منتشرشده، روز (شنبه) ۳۰ آگوست ۲۰۲۵ و در آخرین روز کنفرانس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، به عنوان رئیس ائتلاف احزاب سوسیال‌دموکرات عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا انتخاب شد. این انتخاب، به گفته سخنگوی اتحادیه، «دستاوردی تاریخی و بسیار مهم» برای مردم کردستان و منطقه و همچنین برای اتحادیه میهنی به شمار می‌رود.

سخنگوی اتحادیه میهنی افزود: «این پیروزی را به همه کادرها، هواداران و مردم کردستان تبریک می‌گوییم. این دستاورد نقطه عطفی مهم برای اقلیم ماست و فرصتی تازه در اختیار احزاب سوسیال‌دموکرات خاورمیانه قرار می‌دهد تا از طریق تقویت نهادها و اجرای قانون، به تنوع سیاسی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و شکوفایی منطقه کمک کنند. در این میان، وجود رسانه‌های آزاد نیز می‌تواند هم‌افزایی مؤثری در جهت ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای منطقه ایجاد کند.»

