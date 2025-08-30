معاون وزیر دفاع: ایران در جمع ۱۰ قدرت برتر موشکی جهان قرار دارد

به گزارش کرد پرس، سردار رضا طلایی در یادواره شهدای دولت و خدمت که به همت بسیج کارمندان در مجتمع فجر سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، گفت: خدمت در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر رضایت الهی است و دولت چهاردهم با رویکردی جهادی و مردمی در مسیر خدمت بی منت به مردم گام برمی دارد.

وی با اشاره به همبستگی مردم کردستان، آن را الگویی جهانی توصیف کرد و افزود: ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر با اتکا به وحدت و انسجام ملی پیروز شد و طبق نظرسنجی ها، ۶۰ درصد کشورهای دنیا و ۸۰ درصد مردم ایران این پیروزی را تأیید کرده اند.

معاون وزیر دفاع همچنین تهدیدات اخیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را بی اثر دانست و اظهار کرد: هیچ کدام از این تهدیدات نمی تواند بر توان دفاعی ایران اثر بگذارد و امروز ایران با اتکا به توان داخلی، در جمع ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه قدرت موشکی قرار دارد.

سردار طلایی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای جنگ اخیر اشاره کرد و ادامه داد: پس از این جنگ بیش از ۵۰ هزار درخواست خسارت از سوی ساکنان سرزمین های اشغالی به رژیم صهیونیستی ارائه شد که نشان دهنده شکست سنگین دشمنان است.

وی یادآور شد: حفظ وحدت، تبعیت از رهبری و پشتیبانی مردم از دولت و نیروهای مسلح، رمز عبور از دسیسه های دشمنان است و نیروهای مسلح ایران نیز در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید قرار دارند.