نماینده ویژه ترامپ: YPG وSDF وابسته به PKK نیستند

به گزارش کردپرس، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سوریه تاکید کرد که از نظر آمریکا، دو نیروی کردی یگان های مدافع خلق یا YPG و نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF گروههای تروریستی محسوب نمی شوند.

او در مصاحبه مفصل خود با ماریو نوفل، فعال در شبکه اجتماعی ایکس گفت: پ.ک.ک یا حزب کارگران کردستان ترکیه از نظر آنکارا و واشنگتن گروهی تروریستی محسوب می شوند اما نظر آمریکا در مورد نیروهای کردی در سوریه چنین نیست.

تام باراک تاکید کرد که دو نیروی یگان های مدافع خلق و نیروهای دموکراتیک سوریه وابسته به پ.ک.ک نیستند و متحد آمریکا در سوریه محسوب می شوند.

نماینده ویژه آمریکا در سوریه همچنین از تعامل مظلوم کوبانی و نیروهای دموکراتیک سوریه با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه در امور سوریه خبر داد.

تام باراک درباره علت همراهی آمریکا با حکومت احمد الشرع در سوریه نیز گفت: آمریکا و شخص ترامپ می خواهند فرصتی به الشرع بدهند تا سوریه را از نو بازسازی کند اما او مشکلات داخلی زیادی دارد. به گفته او علوی ها، دروزی ها و کردها می خواهند سرزمین خودشان را اداره کنند اما این نوع رویکرد به ثبات سوریه کمکی نمی کند. باراک بر این باور است تنها شخصی که می تواند با پشتیبانی آمریکا سوریه را با ثبات کند، احمد الشرع است.

نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه تاکید کرد آمریکا به دنبال تغییر رژیم در سوریه نبوده و نخواهد بود و به همین دلیل از استقرار دولت تمرکزگرا در سوریه به رهبری احمد الشرع حمایت می کند. او همچنین گفت راه دیگری برای تغییر وضعیت کنونی وجود ندارد و پلان B در مورد سوریه وجود ندارد.