چرا مدیریت ورزش و جوانان قروه ثبات نمی گیرد!؟

به گزارش خبرنگار کردپرس، از سال ۱۴۰۰ مدیریت ورزش و جوانان قروه وارد بازی تغییرات زود به زود ریاست شده به طوری که در عرض یک سال و نیم پنج بار رئیس این نهاد تغییر یافته است! درست مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بود که «امیر رشید امیری» جای خود را به «روح الله برزگر احسان» داد، «برزگر» مدتی سرپرست بود که در اقدامی عجیب و تأمل برانگیز با دستور مدیرکل وقت ورزش و جوانان کردستان سرپرست تازه معرفی شده با حفظ سمت به عنوان حراست اداره کل معرفی شد و با این کار به مدت ۶ ماه «برزگر» هفته ای یک بار در اداره حضور می یافت و در واقع باید گفت این اداره در مدت ۶ ماه رها مانده بود.

این مدت ۶ ماهه پس از اعتراضات و انتقادات فراوان منجر به انتخاب سرپرست دیگری شد و در ۲۶ اسفند همان سال ۱۴۰۰ «عیوض زمانی» که از پرسنل ورزش و جوانان قروه بود به عنوان سرپرست معرفی شد و اما این سرپرستی هم چندان دوام نیاورد و همان اوایل انتصاب او استعفا داد. استعفایی که نشان می دهد وضعیت ورزش و جوانان چقدر نابسامان است که خیلی ها حاضر نیستند خود را درگیر کنند!

در هر صورت با استعفای «زمانی» چالش انتخاب رئیس دوباره پیش آمد تا اینکه در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ «جلیل شکوری» به عنوان سرپرست جدید انتخاب شد و گرچه انتظار می رفت حداقل رئیس جدید ماندگار شود اما عمر ریاست «شکوری» حتی به یک سال هم نکشید و در ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ برکنار شد و به جای «شکوری» بار دیگر «روح الله برزگر احسان» به عرصه مدیریت بازگشت. بازگشتی که چندان دوام نیاورد و بعد از مدت ۷ ماه «برزگر» رفت و همین شد که ورزش و جوانان قروه از آبان ماه تا اواخر آذر ۱۴۰۲ بدون سرپرست ماند.

این بلاتکلیفی ادامه داشت تا اینکه در ۲۳ آذر ۱۴۰۲ سرپرست جدیدی برای این اداره منصوب شد. «یوسف طاهری» در حالی روی کار آمد که به دلیل مشکل در مدرک تحصیلی طبق قانون نمی توانست در حوزه مدیریت باشد برای همین باید نهایت بعد از ۶ ماه، مدیر جدید انتخاب می شد اما این اتفاق نه تنها رخ نداد بلکه سرپرستی ۶ ماهه «طاهری» در مدت نزدیک به دو سالی که در ورزش و جوانان قروه بود مدام مهر تمدید می خورد و این روند تمدید سرپرستی ادامه داشت تا اینکه در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ «یوسف طاهری» رفت و در کمال تعجب جای خود را به گزینه ای داد که برای سومین بار بود به اجبار در این سمت قرار می گرفت. «روح الله برزگر احسان» کسی که علیرغم میل باطنی خود بازیچه ای شده در دست نماینده و مدیرکل و مانده میان برزخی که این سیاست نادرست تغییرات مدیریتی برای او ایجاد کرده است.

این تغییرات اتوبوسی مدیریت ورزش و جوانان شهرستان در حالی است که وضعیت هیئت های ورزشی چندان تعریفی ندارند و بیشتر ورزشکاران از نبود ثبات مدیریتی و بلاتکلیفی آن معترض هستند. با این وجود سؤال اساسی اینجاست که چرا مدیریت این نهاد مهم و حساس سامان نمی یابد!؟

سؤالی که پاسخ آن از جانب فرماندار شهرستان به نبود نیرو و قانون جدید انتصاب مدیران می رسد. به گفته «خلیل فعله گری» با وضع قانون جدید وزارت کشور که در آن عنوان شده برای ادارات نباید خارج از خود آن مجموعه مدیر انتخاب شود عملاً دست همه را بسته اند و در واقع کمبود نیرو در مجموعه ورزش و جوانان خود مشکل ساز بوده و این قانون هم مشکل را دو چندان کرده است. او حتی از اصرار بر ماندن «برزگر» تا مشخص شدن وضعیت خبر داد.

جدای از این نمی توان نقش نمایندگان مجلس در بروز این نابسامانی مدیریتی را نادیده گرفت. چه نماینده سابق و چه نماینده فعلی که براساس شنیده ها به نظر می رسد یک بخش ماجرا به نماینده و تلاش برای انتصاب گزینه های مدنظر خود مربوط می شود. موردی که خود نماینده مجلس به صورت رسمی درباره آن سخنی نگفته و نسبت به شایعات تا بدین لحظه سکوت اختیار کرده است.

در هر صورت گره کار هرکجا هست و اینکه بازی با مدیریت ها تا کجا قرار است ادامه یابد و تا کجا سیستم قدرت و نفوذ مانع کار خواهد شد، هیچکدام نمی تواند مرهمی باشد بر این وضعیت بغرنج در حوزه ورزش… وضعیتی که نه تنها منجر به صدمه دیدن ورزشکاران و هیئت های ورزشی می شود بلکه راندمان کاری را کاهش و دست آسیب ها را درازتر می کند.

با این وصف بهتر نیست متولیان امر از نماینده مجلس گرفته تا مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و فرماندار شهرستان به جای این روند اشتباه، درخواست جذب نیرو داده و معضل کمبود نیروی انسانی را حل نمایند!؟ که با رفع کمبود نیرو قطعاً معضل مدیریت هم حل خواهد شد.

حوزه ورزش و جوانان در قروه یکی از نیازهای اساسی است که نباید نسبت به آن غافل شد و یا آن را ابزار سیاست بازی قرار داد. فعال بودن این حوزه می تواند به اصلاح نابهنجاری ها و کاهش بزهکاری ها بیانجامد؛ موضوعی که پشت گوش و در مقابل چشمان بسته مانده و هر روز زنگ خطر آن گوش شهر را کر می کند. /