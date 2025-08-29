نماینده کردستان: جوانان کردستان از عایدات معادن طلا محروم مانده اند

به گزارش کرد پرس، رسول شیخیزاده در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، گفت: ای کاش این ظرفیتها را نداشتیم؛ اگر همین پتانسیلها در استانهای دیگر بود، بهترین استفاده از آن میشد؛ در کردستان ۵۰ درصد طلای کشور تولید میشود، اما سر از قزاقستان درمیآورد.
وی با بیان اینکه کردستان در بسیاری از شاخصها رتبه آخر کشور را دارد، افزود: با وجود ظرفیتهای کشاورزی، معادن و مرز، ما در جایگاه سیام قرار داریم؛ امروز بیش از ۱۰ هزار کارگر کردستانی در میادین میوه و ترهبار تهران با قراردادهای یکطرفه و شرایط ظالمانه کار میکنند.
نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، آمار بیکاری ارائهشده از سوی مدیرکل کار استان را غیرواقعی دانست و اظهار کرد: نرخ ۶.۶ درصدی بیکاری صحیح نیست، واقعیت بالای ۱۳ درصد است و اگر قرار است اتفاقی بیفتد، تنها راهحل، سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی است.
شیخی زاده خطاب به وزیر کار، بیان کرد: در قانون برنامه هفتم استفاده از نیروهای بومی در اولویت است، اما در معادن طلای قروه حتی نگهبان هم غیربومی است و این در حالی است که برداشت واقعی معادن بیش از ۱۴ تن در سال است، نه ۵ تن. عیب است که طلا از زیر پای جوانان ما استخراج شود و خودشان برای کارگری به تهران بروند.
وی با انتقاد از خامفروشی محصولات کشاورزی و معدنی، ادامه داد: در استان هیچ صنایع فرآوری گندم، سیبزمینی و دیگر محصولات وجود ندارد و باید بخشی از مسئولیت معادن به ایجاد صنایع تبدیلی اختصاص یابد تا ارزش افزوده در استان بماند.
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان همچنین شرط بازنشستگی ۷۰ سالگی برای بیمه روستایی را ناعادلانه خواند و گفت: حداقل باید کشاورزان در ۶۵ سالگی بازنشسته شوند، چراکه سقف امید به زندگی در کردستان حدود ۷۰ سال است.
شیخیزاده در پایان با انتقاد از ناکارآمدی سازمان فنیوحرفهای، تأکید کرد: فنیوحرفهای با رویکرد کنونی به اشتغال کمک نمیکند و باید تغییرات اساسی در آن صورت گیرد.
