متخلفان برداشت شن و ماسه از بستر سیمینه رود روانه زندان شدند

به گزارش کردپرس، عباس عباسی بیان کرد: با پیگیری های صورت گرفته توسط مدیر منابع آب بوکان و درخواست های مکرر اهالی روستای شهریکند در خصوص برخورد با برداشت های غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه سیمینه رود و جلوگیری از تخریب رودخانه، متخلفین پس از طی مراحل قانونی طی امروز به زندان شهرستان بوکان منتقل شدند.

مدیر منابع آب بوکان اضافه کرد: در راستای اقدامات بازدارنده اعلامی و با پیگیری های مستمر صورت گرفته و طرح موضوع در شورای تامین شهرستان و شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، فرماندهی محترم انتظامی شهرستان نسبت به اجرای حکم جلب ۴ نفر از متخلفان، برداشت کنندگان و خریداران اصلی مصالح شن و ماسه روستای شهریکند و معرفی به زندان جهت طی نمودن محکومیت حبس صادره توسط مقامات محترم قضایی شهرستان اقدام نمودند.

او ادامه داد: اجرای حکم جلب یکی دیگر از متخلفان نیز در دستور کار فوری است که این جدیت و قاطعیت در برخورد با تخلفات و صدور و اجرای احکام بازدارنده نسبت به سنوات گذشته بی سابقه بوده است.

عباسی گفت: همچنین در سال جاری نیز ۱۸ فقره پرونده تخلفات برداشت شن و ماسه به دادگستری ارجاع و در دست رسیدگی است که از این ۱۸ پرونده تا کنون ۵ مورد با حکم بدوی مجازات حبس روبرو گردیده اند و در صورت قطعیت در دادگاه تجدیدنظر نسبت به اجرای این احکام نیز اقدام خواهد گردید.

مدیر منابع آب شهرستان بوکان ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام، همکاری و قاطعیت مجموعه شورای تامین و فرماندهی انتظامی و مقامات قضایی شهرستان در برخورد با تخلفات برداشت شن و ماسه روستای شهریکند و همکاری با مدیریت منابع آب شهرستان بوکان که سبب کاهش چشمگیر تخلفات در هفته های گذشته گردیده است، مجددا از ساکنین محترم روستای شهریکند تقاضای تمکین به قوانین و جلوگیری و خودداری از تخریب بستر رودخانه توسط اشخاص سودجو و فرصت طلب که تبعات زیست محیطی آن در وهله اول متوجه ساکنین و کشاورزان محترم آن روستا خواهد گردید را دارد و اعلام می نماید برخورد قاطع با متخلفان این حوزه به صورت مستمر توسط این مدیریت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ هفته گذشته یه پدر و دختر بوکانی به دلیل برداشت شن و ماسه غیرمجاز از بستر رودخانه زرینه رود جان خود را از دست دادند.

