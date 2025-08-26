پدر و دختر بوکانی در رودخانه غرق شدند/مرگ پدر در زرینه رود

به گزارش کردپرس، رسول معروفی در این باره اظهار کرد: ظهر دیروز بدنبال اعلام وقوع حادثه غرق شدگی ٢ نفر(پدر و دختر) در رودخانه روستای ساروقامیش بلافاصله یک تیم از امدادگران ستاد فرماندهی آتش نشانی و تعدادی از غواصان درجه ۱ این شهرستان به محل اعزام شدند.

او افزود: بر اثر برداشت غیرمجاز شن از بستر رودخانه، گودال های عمیق در رودخانه ایجاد شده و این دختر نوجوان هم که آشنایی چندانی به فنون شنا نداشت برای بیرون آمدن از قسمت عمیق آب، درخواست کمک کرده بود.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: پدر این خانواده برای نجات جان دخترش وارد رودخانه شده بود و به علت نداشتن مهارت کافی در شنا غرق می‌شود.

رئیس سازمان آتش نشانی اضافه کرد: دختر حادثه دیده توسط نجاتگران حاضر در محل از آب کشیده شده و تحویل کارشناسان فوریت های پزشکی داده شد.

او ادامه داد: غواصان شهرستانی و آتش نشانی پس از رسیدن بلافاصله عملیات جستجو برای پدر این خانواده را آغاز کردند و ساعت ۱۹ عصر توانستند جنازه فرد مذکور کشف و از آب بیرون بکشند.

معروفی افزود: جنازه مربوط به مردی ۴۵ ساله اهل همین روستا بوده که متأسفانه در این حادثه جان خود را از دست داد و توسط آمبولانس آتش نشانی به سردخانه بیمارستان انتقال داده شد.