بە گزارش کردپر «جبهۀ خلق» روز چهارشنبە ۲۷ آگوست ۲۰۲۵ در بیانیەای اعترافات گروه لالهزار را رد کرده و از هر سه ریاست اقلیم خواستار اقدام و متوقفکردن این وضعیت شد.
در بیانیه «جبهۀ خلق» آمده است: «دربارۀ سناریوی ضعیف و فریبکارانۀ اتحادیۀ میهنی جدید، پیش از آنکه ما در «جبهۀ خلق» آن را رد کنیم و دروغ بخوانیم، جمع گستردهای از مردم کردستان در شبکههای اجتماعی و رسانهها، دروغ بودن آن را اعلام کردند.
این سناریوی فریبکارانه به هیچ وجه نمیتواند آن جنایت بزرگ و ضدبشری ۲۲ آگوست را بپوشاند.»
«جبهۀ خلق» همچنین تأکید کرده است: «از ریاست اقلیم، دولت اقلیم و ریاست شورای عالی قضایی کردستان میخواهیم این وضعیت خطرناک و ضدبشری را متوقف کنند تا بیش از این اقلیم ما دچار بیاعتباری و ناپسندی در جامعۀ بینالمللی نشود.»
