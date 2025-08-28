۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰

در واکنش به انتشار اعترافات برخی از بازداشت شدگان درگیری لالەزار؛

جبهۀ خلق: سناریوی اتحادیۀ میهنی جدید نمی‌تواند جنایت ۲۲ آگوست را بپوشاند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- جبهۀ خلق در بیانیه‌ای با رد اعترافهای پخش شدە گروه لاله‌زار، آن را سناریوی اتحادیۀ میهنی جدید خواند و ضمن «فریبکارانه و بی‌اعتبار» توصیف کردن این موضوع، از سه ریاست اقلیم و شورای عالی قضایی خواست هرچه سریع‌تر این وضعیت خطرناک را متوقف کنند.

بە گزارش کردپر «جبهۀ خلق» روز چهارشنبە ۲۷ آگوست ۲۰۲۵ در بیانیەای اعترافات گروه لاله‌زار را رد کرده و از هر سه ریاست اقلیم خواستار اقدام و متوقف‌کردن این وضعیت شد.

در بیانیه «جبهۀ خلق» آمده است: «دربارۀ سناریوی ضعیف و فریب‌کارانۀ اتحادیۀ میهنی جدید، پیش از آنکه ما در «جبهۀ خلق» آن را رد کنیم و دروغ بخوانیم، جمع گسترده‌ای از مردم کردستان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، دروغ بودن آن را اعلام کردند.

این سناریوی فریبکارانه به هیچ وجه نمی‌تواند آن جنایت بزرگ و ضدبشری ۲۲ آگوست را بپوشاند.»

«جبهۀ خلق» همچنین تأکید کرده است: «از ریاست اقلیم، دولت اقلیم و ریاست شورای عالی قضایی کردستان می‌خواهیم این وضعیت خطرناک و ضدبشری را متوقف کنند تا بیش از این اقلیم ما دچار بی‌اعتباری و ناپسندی در جامعۀ بین‌المللی نشود.»

