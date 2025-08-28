حل فرار مالیاتی نیاز به همراهی جامعه دارد / رشد ۱۲۵ درصدی توزیع عوارض نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری کردپرس، عزیزالله عباس‌پور در نشست خبری با خبرنگاران، از تحقق ۱۰۳ درصدی منابع مالیاتی در سال جاری خبر داد و گفت: در پنج‌ماهه نخست امسال، ۱۶۵۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده که نسبت به پیش‌بینی‌ها رشد ۴۱ درصدی داشته است.

وی افزود: در مجموع، ۳۵۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که ۱۰۳ درصد تحقق منابع مالیاتی شده و نسبت به سال‌های گذشته رشد ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وی، توزیع عوارض نیز با جهشی قابل توجه همراه بوده و در پنج‌ماهه نخست امسال، ۴۴۵ میلیارد تومان عوارض بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره ورزش و جوانان و سایر نهادهای مرتبط تقسیم شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲۵ درصدی داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی ایلام با اشاره به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور، اعلام کرد: اشخاص حقیقی با سقف فروش و خدمات تا ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌توانند از مزایای تبصره ۱۰۰ بهره‌مند شوند.

وی همچنین از معرفی ۱۰ پروژه عمرانی و خدماتی در سطح استان خبر داد که مودیان مالیاتی می‌توانند در فرم تبصره ۱۰۰، پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی‌شان در همان پروژه هزینه شود. عباس‌پور گفت که تاکنون ۶۳ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی، افزود: برای مقابله با فرار مالیاتی، نیازمند مشارکت فعال جامعه هستیم. متأسفانه استان ایلام در این حوزه جایگاه مطلوبی ندارد.

وی از شهروندان خواست تا از طریق سامانه‌های گزارش‌گیری از جمله سامانه ۱۵۲۶، هرگونه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را ثبت کنند. به گفته وی، در سال گذشته ۴۱۱ میلیارد تومان از ۶ شرکت شناسایی شده و فرآیند وصول آن در حال انجام است.