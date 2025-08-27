کلنگ‌ احداث رستوران در آبشار شلماش سردشت به زمین زده شد

به گزارش کردپرس، صلاح محمدی بیان کرد: این پروژه در فضایی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت افزود: زمین این پروژه توسط مالکان خصوصی به صورت هبه در اختیار قرار گرفته و عملیات احداث آن توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی انجام می‌شود.

رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت ادامه اد: پس از تکمیل، این رستوران در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا خدمات لازم را به گردشگران ارائه دهد.

محمدی تصریح کرد: آبشار شلماش که به‌عنوان یکی از جاذبه‌های بی‌نظیر طبیعی شهرستان شناخته می‌شود، با شماره ۴۳۴ در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است‌، سالانه بیش از ۲۵۰ هزار نفر از این آبشار بازدید می‌کنند که احداث این رستوران می‌تواند نقش مهمی در ارتقای خدمات‌رسانی به گردشگران و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.