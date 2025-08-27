تخصیص ۶۱ درصدی اعتبارات کردستان در سال گذشته/رشد اعتبارات تا ۲۲ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳

به گزارش کرد پرس، محمد مشیرپناهی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در سنندج، گفت: درگاه ملی مجوزهای کسب وکار راه اندازی شده و تاکنون ۸۹ هزار و ۴۲۸ درخواست در استان ثبت شده که از این تعداد، ۷۰ هزار و ۷۷۸ فقره مجوز صادر شده و امسال ۸۹ درصد مجوزها در موعد مقرر تحویل متقاضیان شده است.

وی یکی از مهم ترین چالش های حوزه تولید را تأمین منابع مالی عنوان کرد و افزود: منابع تسهیلات تبصره ۱۸ چهار بخش دارد؛ هزار و ۲۲ میلیارد تومان سهم استان از جزء ۲ این تبصره بوده که ۹۷ درصد آن محقق شده که بیشترین سهم این اعتبارات به حوزه های کشاورزی، صنعت و معدن، میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان اظهار کرد: کردستان در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ویژه مشاغل خانگی رتبه پنجم کشور را کسب کرده است؛ سهم استان در جزء ۳ تبصره ۱۸، هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود که هزار و ۳۶ میلیارد تومان تخصیص یافت و تاکنون ۸۲۷ میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد پرداخت شده است.

مشیرپناهی ادامه داد: در جزء ۴ نیز سهم استان هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بود که هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان معادل ۸۱ درصد تخصیص یافته است.

وی با اشاره به فعالیت های سرمایه گذاری در استان، یادآور شد: مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان به منظور تسهیل گری در جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده است که تاکنون ۲۷ مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۷۴۷ میلیون دلار در استان صادر شده که همه آن ها فعال و در حال اجرا هستند و در سال ۱۴۰۳ سه مورد و امسال نیز سه مورد مجوز جدید صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان همچنین از صدور مجوزهای بی نام خبر داد و بیان کرد: در دو سال اخیر ۶۷ مجوز بی نام سرمایه گذاری صادر شده است؛ ۹ مجوز در بخش صنعت، ۱۹ مورد در کشاورزی و ۳۹ مجوز در حوزه گردشگری.

مشیرپناهی با اشاره به وضعیت اعتبارات استانی در قانون بودجه ۱۴۰۳، گفت: سال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم که ۶۱ درصد آن تخصیص یافت و جمع کل اعتبارات استانی و ملی ابلاغی تا پایان امسال به ۲۲ هزار میلیارد تومان می رسد.

وی از شناسایی ۳ هزار و ۷۹۱ حساب پیش از اجرای خزانه داری الکترونیک خبر داد و اظهار کرد: این تعداد حساب اکنون به ۷۰۹ حساب کاهش یافته است و یک ریال رسوب نقدینگی نداریم و نظارت کامل بر حساب های دستگاه ها انجام می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان افزود: جمع بدهی های دولت در استان اعم از منابع عمومی و داخلی تا پایان سال گذشته ۲۱ همت بوده است که ناشی از ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، حساب ها و اسناد پرداختی، سایر بدهی های جاری و مطالبات پیمانکاران است.

مشیرپناهی همچنین از شناسایی ۲۸۰ ملک مازاد در استان خبر داد و ادامه داد: ارزش ریالی املاک مازاد شناسایی شده ۱۷ هزار میلیارد تومان است که در صورت فروش، منابع آن در تأمین مالی پروژه های نیمه تمام استان هزینه خواهد شد.

وی با تأکید بر شفافیت و تعامل دوسویه با رسانه ها، یادآور شد: ما از ارائه آمار و اطلاعات استقبال می کنیم به شرط آنکه در مسیر کمک به توسعه استان باشد نه تخریب و اهداف شخصی و رسانه ها می توانند بازوی نظارتی در کنار ما باشند و این همکاری عامل افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان نقش رسانه ها در توسعه استان را مهم دانست و بیان کرد: رسانه تنها ابزار خبررسانی نیست بلکه باید با نگاه مسئولانه و مطالبه گرانه وارد عمل شود؛ نقد سازنده زمانی مؤثر است که همراه با ارائه راهکار باشد؛ امروز جنگ، جنگ رسانه است و اگر برای تقویت فعالیت رسانه ای بودجه اختصاص نیابد، این حوزه نمی تواند رسالت واقعی خود را ایفا کند.