اجازه هیچ گونه ناامنی در مرزها داده نخواهد شد

به گزارش کرد پرس، سردار قاسم رضایی در نشست کمیسیون اطلاعات و عملیات ویژه مرزبانی استان کردستان، اطلاعات دقیق و به روز را مهم ترین رکن مأموریت های مرزبانی دانست و گفت: عملیات بدون پشتوانه اطلاعاتی کامل، ناقص خواهد بود؛ از این رو ما بر هوشیاری و دقت عمل مرزبانان تأکید ویژه داریم.

وی با قدردانی از مجاهدت شبانه روزی مرزبانان، اظهار کرد: خدمت به مرزنشینان و پاسداری از حقوق آنان وظیفه ذاتی مرزبانی است و ما خود را خادمان مردم و سربازان ولایت می دانیم و در این مسیر لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به امنیت پایدار حاکم بر مرزهای کردستان، افزود: مرزبانان در کنار مرزنشینان، بی ادعا اما پرصلابت، نقش آفرینان اصلی امنیت و ثبات کشور هستند و برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی هیچ گونه ناامنی را تحمل نخواهند کرد.

سردار رضایی همچنین آموزش و تربیت نیروهای متعهد و متخصص را یکی از ارکان ارتقای توان مرزبانی برشمرد و خدمت در مناطق مرزی را «عبادتی بزرگ و افتخارآمیز» توصیف کرد و ادامه داد: ما سربازان ولایت، با ایمان و عزم راسخ در سخت ترین شرایط، آماده ایم از مرزهای ایران اسلامی پاسداری کنیم.