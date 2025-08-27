۱۸ کُرد عضو حزب دمکرات و اتحادیۀ میهنی در فهرست سفیران عراق

به گزارش کردپرس در جلسه روز سهشنبه ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ مجلس نمایندگان عراق فهرست سفیران را با رأیگیری به تصویب رساند و محمد شیاع سودانی، رئیس هیأت وزیران، از وحدت رأی نمایندگان در این مورد ستایش کرد و یادآور شد که از سال ۲۰۰۹ تاکنون هیچ رأیی برای پست سفارتها به صورت رسمی داده نشده بود.
سودانی در بیانیهای تأکید کرد: «سفیران باید وظایف خود را به بهترین شکل در نمایندگی عراق در خارج از کشور و حفاظت از منافع عراق و توجه به هموطنان در کشورهایی که در آن خدمت میکنند، انجام دهند.»
وی افزود: «این اقدام توان دیپلماسی کشور را بالا میبرد تا نقش خود را مطابق با قانون و مقررات اجرا کرده و منافع عمومی ملت عزیزمان را تأمین کند.»
این فهرست شامل ۹۳ پست سفارت است که بخشی از آنها به عنوان رایزن یا در وزارت امور خارجه عراق فعالیت خواهند کرد و بخشی دیگر در سفارتهای عراق در کشورهای دیگر منصوب میشوند.
براساس ترکیب گروهها، بیشترین سهم به شیعیان اختصاص یافته و آنها ۴۹ سفیر دارند، سهم سنیها ۲۳ سفیر و کرُدها ۱۸سفیر است. مسیحیان ۲ سفیر، و هر یک از کرُدهای ایزدی و صابئین مندایی نیز یک سفیر دارند.
سفیران جدید کرُد:
۱. سَلوان رشید شنگالی، دکتری حقوق، متولد ۱۹۶۶، وزارت امور خارجه (حزب دمکرات کردستان)
۲. بیوان جاسم ابراهیم عبدالله زاویتی، کارشناسی ارشد حقوق، متولد ۱۹۷۸، مشاور وزارت امور خارجه (حزب دمکرات کردستان)
۳. عماد محمد میرزامحمد، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، متولد ۱۹۷۱، مشاور وزارت امور خارجه (حزب دمکرات کردستان)
۴. آمَد عبدالحَمید محمد بوتانی، کارشناسی حقوق، متولد ۱۹۷۵، مشاور وزارت امور خارجه (حزب دمکرات کردستان)
۵. رواز مهدی خوشنوا، کارشناسی پزشکی، متولد ۱۹۷۹، نماینده پیشین پارلمان (حزب دمکرات کردستان)
۶. اشواق نجمالدین عباس محمد جاف، دکتری داروسازی، متولد ۱۹۷۲، نماینده پیشین پارلمان (حزب دمکرات کردستان)
۷. دانا محمد جزا علی محمد، کارشناسی روابط بینالملل، متولد ۱۹۷۵، نماینده پیشین پارلمان (حزب دمکرات کردستان)
۸. برین سعید تحسین بگ، کارشناسی حقوق، متولد ۱۹۸۱، دیپلمات (حزب دمکرات کردستان)
۹. دلیر دارا توفیق فتحالله توفیق، کارشناسی عربی، متولد ۱۹۶۷، مشاور وزارت امور خارجه (حزب دمکرات کردستان)
۱۰. شیرزاد احمد محمد حسن جاف، کارشناسی حقوق، متولد ۱۹۸۰، مشاور وزارت امور خارجه (حزب دمکرات کردستان)
۱۱. بریوان مصطفی ابراهیم محمد دوسکی، کارشناسی ارشد ترجمه، متولد ۱۹۶۴، مشاور وزارت امور خارجه (اتحادیه میهنی کردستان)
۱۲. محمد احمد حمدامین دزایی، کارشناسی مهندسی شیمی، متولد ۱۹۷۶، مشاور وزارت امور خارجه (اتحادیه میهنی کردستان)
۱۳. سرحد سردار عبدالرحمان فتاح، کارشناسی مهندسی شهرسازی، متولد ۱۹۶۵، مشاور وزارت امور خارجه (اتحادیه میهنی کردستان)
۱۴. جوان إحسان فوزی، دکتری جامعهشناسی، متولد ۱۹۷۵، نماینده پیشین پارلمان (اتحادیه میهنی کردستان)
۱۵. درون فریدون عبدالله، دکتری مدیریت، متولد ۱۹۸۳، کارمند دولت (اتحادیه میهنی کردستان)
۱۶. زانا بیستون علی، کارشناسی زبان، متولد ۱۹۸۳، کارمند دولت (اتحادیه میهنی کردستان)
۱۷. دانا سعید سوفی، دکتری جامعهشناسی، متولد ۱۹۷۱، استاد دانشگاه (اتحادیه میهنی کردستان)
۱۸. هاوڕی محمد غریب عبدالله جلال طالبانی، کارشناسی ارشد، متولد ۱۹۶۹، وزارت امور خارجه (اتحادیه میهنی کردستان)
۱۹. محمد سمیر عزت سامی نقشبندی، کارشناسی علوم سیاسی، متولد ۱۹۷۵، مشاور وزارت امور خارجه (کرُد، اما بر اساس فهرست تقدم).
نظر شما