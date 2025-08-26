به گزارش کردپرس روز دوشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۵، وزارت نفت عراق در توضیحی درباره گزارشی پیرامون قاچاق نفت خام، بیانیهای منتشر کرد و ضمن تأکید دوباره بر پایبندی کامل خود به شفافیت حرفهای و همکاری با نهادهای نظارتی و قضایی، نگرانی شدید خود را از انتشار اطلاعات نادرست و گمراهکننده درباره فرایند صادرات نفت خام ابراز داشت.
به نوشتۀ سایت خبری NRT وزارت نفت عراق در این خصوص چند نکته روشن را منتشر کرده است:
۱- کلیه فعالیتهای بازاریابی و صادرات نفت خام بر اساس یک نظام سازمانیافته و دقیق و تحت نظارت مستقیم شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، طبق قراردادهای رسمی اعلامشده و در هماهنگی با بالاترین مراجع نظارتی کشور، از جمله دیوان نظارت مالی، هیئت شفافیت، اداره کل گمرک و سایر نهادهای ذیربط انجام میشود.
۲- مطرح کردن ادعای وجود تانکرهای نفتی ناشناس یا شبکههای قاچاق، اتهامی خطرناک و گمراهکننده است. این تانکرهای نفتی بهعنوان «تانکرهای نفتی ناشناس» توصیف شدهاند و ممکن است به وزارتخانهها یا کارگاههای دیگری مربوط باشند. بنادر عراق نیز تحت یک نظام سختگیرانه نظارتی فعالیت میکنند که اجازه عبور هیچ محمولهای را بدون مجوز رسمی و مستند از مراجع ذیصلاح نمیدهد.
۳- متهم کردن نهادهای دولتی به دست داشتن در پروندههای قاچاق، بدون هیچگونه مدرکی، اقدامی آشکارا غیرقابل قبول و خطرناک است و بهطور مستقیم به اعتبار دولت عراق و نهادهای اصلی آن آسیب میزند و امنیت اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه میکند.
۴- وزارت نفت تأکید کرد که در دفاع از اعتبار و جایگاه قانونی خود هیچ کوتاهی نخواهد کرد و اقدامات قانونی سختگیرانهای علیه افراد و جریانهایی که به انتشار این اتهامات دروغ دامن میزنند، اتخاذ خواهد کرد.
۵- وزارت نفت بار دیگر بر پایبندی خود به شفافیت و پاسخگویی تأکید کرده و اعلام داشت که از هرگونه اطلاعات مستند و همراه با مدارک پیوستی، از هر منبعی که باشد، استقبال خواهد کرد.
