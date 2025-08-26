۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۶

وزارت نفت عراق: اتهام قاچاق نفت به نهادهای دولتی، اعتبار کشور را تهدید می‌کند

وزارت نفت عراق: اتهام قاچاق نفت به نهادهای دولتی، اعتبار کشور را تهدید می‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت نفت عراق اعلام کرد که متهم کردن نهادهای دولتی به قاچاق، به اعتبار بین‌المللی عراق آسیب می‌زند و امنیت اقتصادی کشور را در برابر تهدیدی جدی قرار می‌دهد

به گزارش کردپرس روز دوشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۵، وزارت نفت عراق در توضیحی درباره گزارشی پیرامون قاچاق نفت خام، بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن تأکید دوباره بر پایبندی کامل خود به شفافیت حرفه‌ای و همکاری با نهادهای نظارتی و قضایی، نگرانی شدید خود را از انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده درباره فرایند صادرات نفت خام ابراز داشت.

به نوشتۀ سایت خبری NRT وزارت نفت عراق در این خصوص چند نکته روشن را منتشر کرده است:

۱- کلیه فعالیت‌های بازاریابی و صادرات نفت خام بر اساس یک نظام سازمان‌یافته و دقیق و تحت نظارت مستقیم شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، طبق قراردادهای رسمی اعلام‌شده و در هماهنگی با بالاترین مراجع نظارتی کشور، از جمله دیوان نظارت مالی، هیئت شفافیت، اداره کل گمرک و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود.

۲- مطرح کردن ادعای وجود تانکرهای نفتی ناشناس یا شبکه‌های قاچاق، اتهامی خطرناک و گمراه‌کننده است. این تانکرهای نفتی به‌عنوان «تانکرهای نفتی ناشناس» توصیف شده‌اند و ممکن است به وزارتخانه‌ها یا کارگاه‌های دیگری مربوط باشند. بنادر عراق نیز تحت یک نظام سخت‌گیرانه نظارتی فعالیت می‌کنند که اجازه عبور هیچ محموله‌ای را بدون مجوز رسمی و مستند از مراجع ذی‌صلاح نمی‌دهد.

۳- متهم کردن نهادهای دولتی به دست داشتن در پرونده‌های قاچاق، بدون هیچ‌گونه مدرکی، اقدامی آشکارا غیرقابل قبول و خطرناک است و به‌طور مستقیم به اعتبار دولت عراق و نهادهای اصلی آن آسیب می‌زند و امنیت اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

۴- وزارت نفت تأکید کرد که در دفاع از اعتبار و جایگاه قانونی خود هیچ کوتاهی نخواهد کرد و اقدامات قانونی سخت‌گیرانه‌ای علیه افراد و جریان‌هایی که به انتشار این اتهامات دروغ دامن می‌زنند، اتخاذ خواهد کرد.

۵- وزارت نفت بار دیگر بر پایبندی خود به شفافیت و پاسخ‌گویی تأکید کرده و اعلام داشت که از هرگونه اطلاعات مستند و همراه با مدارک پیوستی، از هر منبعی که باشد، استقبال خواهد کرد.

کد خبر 2788058

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha