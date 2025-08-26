بافل جلال طالبانی: باید حقوق کردها در سوریه جدید تضمین شود

به گزارش کردپرس بر اساس بیانیه دفتر ریاست اتحادیه میهنی، روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ پس از استقبال بافل جلال طالبانی از غریب حسو، رئیس مشترک پ.ی.د، و صالح مسلم، عضو هیئت رئیسه پ.ی.د، دو طرف درباره تازه‌ترین تحولات کردستان سوریه و سوریه گفت‌وگو کردند.

در بیانیه آمده است: بافل جلال طالبانی بر پایبندی اتحادیه میهنی به دفاع از منافع کردهای کردستان سوریه تأکید کرده و گفته است: «باید حقوق کردها در سوریه جدید تضمین شود و کشور با مشارکت همه گروه‌ها اداره گردد و دولت سوریه نمایندگی همه اقوام و گروه‌ها را بر عهده گیرد.»

هیئت پ.ی.د نیز سلام مظلوم عبدی را به بافل جلال طالبانی ابلاغ کرد و یک بار دیگر بر حمایت پ.ی.د و نیروهای سوریه دمکراتیک (قسد) از او تأکید نمود.