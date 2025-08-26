۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۰

بافل جلال طالبانی: باید حقوق کردها در سوریه جدید تضمین شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، با غریب حسو، رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) و صالح مسلم، عضو هیئت رئیسه حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) دیدار و اعلام کرد: حقوق کردها در سوریه جدید باید تضمین شود و کشور با مشارکت همه طرف‌ها اداره گردد و دولت سوریه نمایندگی همه اقوام و گروه‌ها را بر عهده گیرد.

به گزارش کردپرس بر اساس بیانیه دفتر ریاست اتحادیه میهنی، روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ پس از استقبال بافل جلال طالبانی از غریب حسو، رئیس مشترک پ.ی.د، و صالح مسلم، عضو هیئت رئیسه پ.ی.د، دو طرف درباره تازه‌ترین تحولات کردستان سوریه و سوریه گفت‌وگو کردند.

در بیانیه آمده است: بافل جلال طالبانی بر پایبندی اتحادیه میهنی به دفاع از منافع کردهای کردستان سوریه تأکید کرده و گفته است: «باید حقوق کردها در سوریه جدید تضمین شود و کشور با مشارکت همه گروه‌ها اداره گردد و دولت سوریه نمایندگی همه اقوام و گروه‌ها را بر عهده گیرد.»

هیئت پ.ی.د نیز سلام مظلوم عبدی را به بافل جلال طالبانی ابلاغ کرد و یک بار دیگر بر حمایت پ.ی.د و نیروهای سوریه دمکراتیک (قسد) از او تأکید نمود.

