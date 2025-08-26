به گزارش کردپرس روز سه‌شنبه، ۲۶ آگوست، هیئت بلندپایه تیم مستقل حقوق بشر به ریاست دکتر مونا یاقو از شهر سلیمانیه بازدید کرد.

این هیئت در زندان کانی گومه با لاهور طالبانی دیدار کرد و در گفت‌وگو با او درباره وضعیت سلامتی، محل نگهداری و اقدامات مراقبتی پرسش‌هایی مطرح کردند.

وی اشاره کرد که وضعیت سلامتی‌اش خوب است و در شرایطی ویژه تمامی نیازهای او تأمین شده است. همچنین با خانواده‌اش از طریق ویدئو تماس داشته و کتاب‌هایی را نیز درخواست کرده بود که به او تحویل داده شد. او تأکید کرد که در زمان انتقال به زندان دستگاه امنیتی در کانی گومه با هیچ خشونت یا شکنجه‌ای مواجه نشده است.

سپس لاهور شیخ طالبانی درخواست کرد که پرونده او به صورت قانونی رسیدگی شود و تیم مستقل نیز بر نظارت بر روند قانونی پرونده تأکید کرد.

او همچنین گفت:درباره رویدادهای آن روز پیش‌تر نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه و دولت اقلیم را مطلع کرده بود.

تیم حقوق بشر خاطرنشان کرد که بازدید از زندانیان باید بدون مانع انجام شود و وعده داد که در آینده نزدیک این مسئله حل شود و امکان دیدار با زندانیان فراهم گردد.

همچنین تأکید شد که در جریان تحقیقات هیچ خشونت یا فشار غیرقانونی اعمال نشده و هیچ ابزار ضبط و فیلم‌برداری در طول تحقیقات استفاده نشده است.

پس از آن، تیم حقوق بشر با بخشی از بازداشت‌شدگان دیدار کرد که به عنوان اعضای نیروهای لاهور طالبانی شناخته می‌شوند. بر اساس آمار زندان، تعداد آن‌ها ۱۶۲ نفر است و تعداد کشته‌شدگان در هر دو طرف پنج نفر اعلام شده است. همچنین تأکید شد که روزانه بخشی از زندانیان می‌توانند دیدار داشته باشند و وضعیت فعلی آن‌ها در زمان انتقال به زندان آسایش خوب است و هیچ خشونتی علیه آن‌ها اعمال نشده است.

تیم مستقل حقوق بشر اعلام کرد که بستگان هر فرد مفقود می‌تواند برای بررسی وضعیت زندانیان به دفتر حقوق بشر سلیمانیه مراجعه کند.

این دفتر اولین نهاد رسمی مستقل است که پس از رویدادهای سلیمانیه بازدید از بازداشت‌شدگان را انجام داده است.

تیم مستقل حقوق بشر در اقلیم کردستان – ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ میلادی