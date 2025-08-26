موضع سخنگوی وزارت خارجه ایران در قبال خروج نیروهای آمریکا از عراق

به گزارش کرد پرس، اسماعیل در جریان نشست خبری هفتگی در این باره گفت: این تصمیم دولت عراق است، ما به آن احترام می‌گذاریم. البته همانطور که بارها نیز گفته‌ایم موضع اصولی ما این است که حضور نیروهای بیگانه با هر بهانه‌ای در منطقه، مخل امنیت در منطقه می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار در ارتباط با گفت‌وگوهای روز گذشته وزیران امور خارجه ایران و عراق در جده و اخبار منتشر شده مبنی بر سفر احتمالی نخست‌وزیر عراق به تهران در آینده گفت: ما از هر فرصتی برای رایزنی با دوستان خود استفاده می‌کنیم، همانطور که اشاره کردید روز گذشته در حاشیه برگزاری اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی، وزیران امور خارجه ایران و عراق با یکدیگر رایزنی و گفت‌وگو کردند، محور این دیدار تحولات غزه، فلسطین و خطرات توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی در منطقه بود.

بقائی افزود: همچنین در این دیدار در مورد مسائل دوجانبه از جمله سفر مقامات دو کشور به تهران و بغداد از جمله سفر مقامات ارشد عراق به ایران رایزنی و گفت‌وگو شد و ما در حال برنامه‌ریزی در این زمینه هستیم.