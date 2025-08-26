به گزارش کردپرس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) روز دوشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۵ با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ویدئوها نشان میدهند با افراد بازداشتشده در درگیریهای اخیر استان سلیمانیه در اقلیم کردستان «رفتار نامناسب» صورت گرفته است.
یونامی تأکید کرد: «بار دیگر خواستار احترام به حقوق بشر و تضمین رعایت روندهای قانونی در قبال بازداشتشدگان این رویدادها هستیم.»
نزدیک ساعت ۰۴:۰۰ بامداد ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی در سلیمانیه به هتل لالهزار یورش بردند؛ پس از آن بیش از سه ساعت درگیری میان این نیروها و لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق، و نیروهای او درگرفت. در این درگیری شماری از طرفداران، نیروها و خواهران و برادران او نیز بازداشت شدند.
در جریان این رویارویی، سه تن از نیروهای ضدترور، کماندو و نیروهای امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهایی از کشتهشدن دو تن از افراد مسلح وابسته به نیروهای لاهور طالبانی با نام عقرب («دوپشک») منتشر شد.
پس از پایان درگیری، تعدادی از افراد مسلح و محافظان لاهور طالبانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس ویدئوهایی که منتشر شدهاند، برخی از نیروهای امنیتی با بازداشتشدگان به بدرفتاری و خشونت فیزیکی پرداختهاند.
