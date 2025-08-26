۱۹۳ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در کردستان افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز طبیعی در کل جمعیت استان کردستان به ۱۰۰ درصد رسیده است، گفت: اکنون ۳۳ شهر، یک هزار و ۶۶۰ روستا و ۱۴۰ کوخ در شهرستان مرزی بانه از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و تمرکز اصلی شرکت بر توسعه شبکه های گازرسانی، ارتقای تجهیزات و ایستگاه ها و همچنین گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی است.

او در تشریح پروژه های آماده افتتاح، اظهار کرد: امسال ۵۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۹ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که شامل گازرسانی به ۱۸ واحد صنعتی، ۶ پروژه کوخ های مرزی بانه، ۵ پاسگاه و ۱۴ برجک مرزی، توسعه گازرسانی در پروژه های مسکن ملی و شهرک های مسکونی، گازرسانی به یک سد و یک راهدارخانه و همچنین احداث و مقاوم سازی ساختمان ها و تاسیسات گاز است.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، اجرای این پروژه ها در مجموع شامل ۴۶ کیلومتر شبکه گذاری و نصب ۱۴۵ علمک است.

فعله گری از آغاز عملیات اجرایی ۴ پروژه دیگر در هفته دولت خبر داد و بیان کرد: کلنگ زنی مقاوم سازی اداره گاز کامیاران، احداث ابنیه ایستگاه سی.جی.اس زرینه، گازرسانی به شهرک کانی نیاز سقز و اجرای لوپ خط تغذیه دهگلان با مجموع اعتباری بیش از ۶۴ میلیارد تومان از جمله برنامه های آغازین ماست.

او تأکید کرد: توسعه پایدار شبکه گازرسانی، کیفی سازی خدمات و توجه به مناطق مرزی و صنعتی از اولویت های اصلی شرکت گاز کردستان در سال جاری است.