۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۷

به مناسبت هفته دولت؛

۱۹۳ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در کردستان افتتاح و کلنگ زنی می شود

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۱ پروژه گازرسانی با اعتباری بیش از ۱۹۳ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز طبیعی در کل جمعیت استان کردستان به ۱۰۰ درصد رسیده است، گفت: اکنون ۳۳ شهر، یک هزار و ۶۶۰ روستا و ۱۴۰ کوخ در شهرستان مرزی بانه از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و تمرکز اصلی شرکت بر توسعه شبکه های گازرسانی، ارتقای تجهیزات و ایستگاه ها و همچنین گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی است.

او در تشریح پروژه های آماده افتتاح، اظهار کرد: امسال ۵۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۹ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که شامل گازرسانی به ۱۸ واحد صنعتی، ۶ پروژه کوخ های مرزی بانه، ۵ پاسگاه و ۱۴ برجک مرزی، توسعه گازرسانی در پروژه های مسکن ملی و شهرک های مسکونی، گازرسانی به یک سد و یک راهدارخانه و همچنین احداث و مقاوم سازی ساختمان ها و تاسیسات گاز است.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، اجرای این پروژه ها در مجموع شامل ۴۶ کیلومتر شبکه گذاری و نصب ۱۴۵ علمک است.

فعله گری از آغاز عملیات اجرایی ۴ پروژه دیگر در هفته دولت خبر داد و بیان کرد: کلنگ زنی مقاوم سازی اداره گاز کامیاران، احداث ابنیه ایستگاه سی.جی.اس زرینه، گازرسانی به شهرک کانی نیاز سقز و اجرای لوپ خط تغذیه دهگلان با مجموع اعتباری بیش از ۶۴ میلیارد تومان از جمله برنامه های آغازین ماست.

او تأکید کرد: توسعه پایدار شبکه گازرسانی، کیفی سازی خدمات و توجه به مناطق مرزی و صنعتی از اولویت های اصلی شرکت گاز کردستان در سال جاری است.

