تماس تلفنی و پیام همدلی مظلوم عبدی به همسر لاهور طالبانی

به گزارش کردپرس گشه حمه‌چاوشین، همسر لاهور طالبانی، اعلام کرد که مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای «قسد» با او تماس گرفته است.

همسر لاهور طالبانی گفته است: «همراهی و همبستگی دوستان می‌تواند به ما کمک کند تا بر هر مانعی غلبه کنیم.»

گشه حمه‌چاوشین در بیانیه‌ای افزود: «می‌خواهم از ژنرال مظلوم کوبانی بی‌نهایت سپاسگزاری کنم که در چنین شرایط سخت و دشواری همچون دوستی قدیمی جویای احوال من شد.»

او تصریح کرد: «دل‌سوزی و پشتیبانی او از من، همسرم، خانواده‌ام و همه کسانی که در کنار ما ایستاده‌اند، برایم بسیار ارزشمند است.»

گشه حمه‌چاوشین گفت: «از صمیم قلب سپاسگزار این محبت صادقانه و موضع روشن و اصول والای او هستم. این یادآوری قدرتمندی است که حتی در سخت‌ترین لحظات نیز همراهی و همبستگی دوستان می‌تواند ما را یاری دهد تا از هر مانعی عبور کنیم.»