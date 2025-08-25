دادگاه فدرال شکایت مربوط به نفت کردستان را رد کرد

دادگاه عالی فدرال عراق شکایت ۴۵ شهروند اقلیم کردستان را که درباره تحویل نفت ثبت شده بود، رد کرد.
دادگاه عالی فدرال عراق در این خصوص جلسهای برگزار کرد که در آن علیه نخستوزیر اقلیم کردستان، نخستوزیر عراق، وزیر دارایی و نفت فدرال و همچنین وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان شکایت ثبت شده بود.
در این شکایت، شهروندان خواستار اجرای مفاد قانون بودجه عراق شده بودند که به موضوع تحویل نفت اقلیم کردستان اختصاص دارد. همچنین آنان خواهان صدور حکمی شده بودند تا نخستوزیر عراق را ملزم کند یک شرکت مشاور مشخص را برای نظارت بر تولید و انتقال نفت از اقلیم کردستان تعیین کند.
دادگاه اما این شکایت را با این استدلال رد کرد که شاکیان در طرح دعوا ذینفع نبودهاند.
این در حالی است که هیئتهای اقلیم و بغداد توافق کردهاند هزینه تولید و انتقال هر بشکه نفت اقلیم کردستان ۱۶ دلار محاسبه شود. بر اساس این توافق، ظرف ۶۰ روز از زمان اجرایی شدن قانون بودجه، وزارت نفت فدرال موظف است با وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان یک مشاور فنی بینالمللی تعیین کند.
وظیفۀ این مشاور آن است که میزان واقعی تولید و انتقال نفت از هر میدان نفتی اقلیم کردستان را بهطور جداگانه بررسی و ثبت کند.
قانون بودجه عمومی در ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ اجرایی شد، پس از آنکه در همان روز در روزنامۀ رسمی وقایع عراقی منتشر شد. با این حال، تاکنون نفت اقلیم کردستان عملاً به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل داده نشده است.
