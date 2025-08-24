به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: این پروژهها در حوزههای گوناگونی از جمله آب و خاک، صنایع کشاورزی، باغبانی و گلخانه، دام، تعاون روستایی، منابع طبیعی و آبخیزداری، طیور و شیلات به اجرا درآمدهاند.
به گفته نقشبندی، بهرهبرداری از این طرحها علاوه بر ایجاد ۷۹۱ فرصت شغلی مستقیم، موجب ایجاد بیش از ۱۱۱۳ شغل غیرمستقیم در استان خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تأکید کرد: اجرای این پروژهها نقش بسزایی در رونق تولید، افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه ایفا خواهد کرد.
وی بیان کرد: این پروژهها در راستای برنامههای توسعهای دولت و با هدف حمایت از بخش کشاورزی و ارتقای سطح زندگی روستاییان به بهرهبرداری میرسند و تاثیر قابل توجهی بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی استان دارد.
نقشبندی در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص تخصیص اعتبار به این پروژه ها تمامی جوانب امر از بهبود زیرساختهای آبیاری تا توسعه صنایع تبدیلی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: تنوع پروژه ها نشان از رویکرد همه جانبه استان برای تقویت بخش کشاورزی دارد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال پروژه ها در بخش های مختلف کشاورزی، ادامه داد: یکی دیگر از دستاوردهای مهم این پروژهها، ایجاد ۱۹۰۴ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم است که این امر به بهبود وضعیت اشتغال در منطقه و افزایش سطح معیشت روستائیان کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان توسعه پایدار، افزایش تولید و توسعه ی روستائی را از دیگر نتایج حاصل از افتتاح پروژه های بخش کشاورزی دانست و ابراز امیدواری کرد: با بهبود زیر ساختها و فناوریهای جدید، تولید محصولات کشاورزی در استان افزایش یابد.
نقشبندی افتتاح این پروژهها را گامی بزرگ در راستای تحقق شعار سال و توسعه پایدار استان کردستان دانست و افزود: نقش مشارکت و همراهی بخش خصوصی در سرمایه گذاری حوزه کشاورزی بسیار اثر بخش و قابل تقدیر است امیدواریم با برنامهریزی دقیق و جذب سرمایهگذاری مناسب، بتوان به توسعه بخش کشاورزی، ارتقاء بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی به ویژه در مناطق و مراکز تولید روستائی دست یافت.
