آیا نظر دمشق و آمریکا نسبت به کردهای سوریه در حال تغییر است؟

به گزارش کردپرس، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به احتمال تغییر موضع آمریکا در سوریه و نزدیکتر شدن آمریکا به موضع و مطالبات کردهای این کشور نوشت: پس از رویدادهای خونین در سویدا، به نظر میرسد نشانههایی از تغییر موضع در برخی محافل بینالمللی نسبت به آینده سیاسی سوریه و بهویژه مسئله کردها پدید آمده است. در این میان، توماس باراک، فرستاده آمریکا در امور سوریه، اخیراً اظهاراتی داشته که میتواند به عنوان گامی به سوی پذیرش بیشتر تنوع قومی و زبانی در سوریه تلقی شود.
بر اساس این گزارش، باراک در سخنانی که بهوضوح با سیاستهای قبلی واشنگتن فاصله دارد، گفت: «ما بهدنبال فدراسیون نیستیم، اما باید مدلی کمتر متمرکز رابررسی کنیم؛ مدلی که در آن همه گروهها بتوانند یکپارچگی، فرهنگ، زبان خود را حفظ کنند، و هیچ تهدیدی از جانب اسلامگرایی متوجهشان نباشد.»
این اظهارات، بهویژه در سایه نزدیکی مواضع آمریکا به دیدگاههای نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که عمدتاً متشکل از کردها هستند، میتواند نقطه عطفی در دیپلماسی آمریکا تلقی شود.
موضع دمشق: انعطافپذیر یا ایستا؟
در سوی دیگر، دمشق همچنان موضع رسمی خود را حفظ کرده و تنها زبان عربی را در قانون اساسی بهعنوان زبان رسمی کشور به رسمیت میشناسد. به گفته «گرگوری واترز»، کارشناس مسائل سوریه: «بسیاری از بحثها درباره تمرکز یا عدم تمرکز حکمرانی در سوریه، گرفتار واژگان حساس شدهاند، درحالیکه اگر به ساختارهای اداری و امنیتی که دمشق در مناطق مختلف بنا کرده بنگریم، نوعی مدل ترکیبی (هیبریدی) در عمل پیاده شده است.»
با این حال، انتقادات درباره عدم بهرسمیتشناختن حقوق فرهنگی و زبانی کردها همچنان ادامه دارد. «مگان بودت»، کارشناس مسائل کردها، تاکید میکند که اقدامات مثبت نمادینی چون اجازه برگزاری نوروز یا فعالیت رسانههایی مانند سانای کردی، فاقد ضمانت قانونی هستند و هر لحظه میتوانند لغو شوند.
بهگفته او، «زبان کردی دیگر غیرقانونی نیست، اما از “قانونی بودن” تا “برابری حقوقی” فاصله زیادی است. کردها ۱۳ سال است که زبانشان قانونی شده، اما هنوز حقوق کامل زبانی ندارند. این وضعیت ناپایدار است.»
آینده: مذاکره یا تقابل؟
با وجود بروز نشانههایی از تغییر در مواضع بینالمللی، کارشناسان نسبت به حل این مسئله از طریق مذاکره چندان خوشبین نیستند. به باور مگان بودت، اگر تغییر معناداری در بهرسمیت شناختن حقوق کردها رخ ندهد، احتمال وقوع دومین خیزش کردها در سوریه وجود دارد.
هرچند اظهارات اخیر نماینده آمریکا نشاندهنده گشایشهایی در عرصه دیپلماسی است، اما واقعیتهای میدانی و سیاسی در سوریه، بهویژه در رابطه با حقوق زبانی و فرهنگی کردها، هنوز با چالشهای اساسی روبهروست. حرکت از سیاست «قانونی ولی فرودست» بودن کردها به رعایت «برابری کامل حقوقی» آنها همچنان مسیر طولانیای در پیش دارد.
نظر شما