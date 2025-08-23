پارلمان کردستان: لاهور شیخ جنگی عضو پارلمان کردستان نیست و فاقد مصونیت قانونی است

بە گزارش کردپرس هیوا نصرالدین، معاون رئیس دیوان پارلمان کردستان، در گفت‌وگو با آوینه درباره کرسی لاهور شیخ جنگی گفت: «ایشان عضو پارلمان کردستان محسوب نمی‌شود، چون سوگند قانونی یاد نکرده است و هیچ پیوندی با پارلمان ندارد، بنابراین هیچ مصونیت قانونی ندارد.»

او درباره جایگزینی کرسی وی افزود: «طبق ماده ۶۱ بند سوم قانون پارلمان کردستان، اگر هر نماینده‌ای ظرف ۹۰ روز پس از تشکیل جلسه پارلمان سوگند یاد نکند، نفر دوم لیست انتخاباتی کرسی او را پر می‌کند.»

نصرالدین تصریح کرد: «تا زمانی که لیست انتخاباتی پابرجا باشد، کرسی به هیچ لیست دیگری واگذار نمی‌شود، بلکه نفر دوم همان لیست جایگزین می‌شود.»

در مورد سرنوشت آلا غالب برزنجی (همسر هاوکار جاف) که سوگند یاد کرده است، معاون دیوان پارلمان توضیح داد: «او عضو رسمی پارلمان است و چون مصونیت قانونی دارد، قابل بازداشت نیست مگر در صورت متهم شدن به جرم مشخص. کرسی او محفوظ می‌ماند و می‌تواند به نماینده مستقل تبدیل شود.»

او درباره روند جایگزینی کرسی لاهور شیخ جنگی هم گفت: «نامزد بعدی که بیشترین رأی را پس از لاهور شیخ جنگی داشته باشد، با درخواست کتبی به کمیسیون معرفی می‌شود. اگر او هم ظرف ۹۰ روز حاضر نشد یا سوگند یاد نکرد، نامزد سوم تا پایان فهرست جایگزین خواهد شد.»