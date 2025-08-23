۱۹۰۰ کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از جایگاه های سوخت کردستان کشف شد

به گزارش پرس، جهانبخش نوکانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: به دنبال بازدیدهای دوره ای و غیرمترقبه گروه های بازرسی این منطقه از جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان، بررسی سامانه پارسه و بازدید دوربین های مدار بسته برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به هموطنان و ساماندهی عرضه فرآورده های نفتی، تعداد یک هزار و ۹۰۰ عدد کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از کارگران جایگاه ها و افراد سودجو کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: اغلب این کارت های سوخت مهاجر و مربوط به وسائل نقلیه عمومی (تاکسی) بوده که بعد از مسدود کردن و مشخص شدن مقدار عرضه غیرقانونی از کارت ها، مراتب برای اعمال قانون و رسیدگی در کمیته تخلفات شرکت و ارجاع به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به بازرسی شبانه روزی از جایگاه های عرضه استان به ویژه نواحی مرزی، افزود: همه مجاری عرضه سوخت منطقه دارای کارت اضطراری هستند تا کسانی که به هر نحوی دارای مشکل هستند، از این کارت ها برای دریافت سوخت استفاده کنند.

نوکانی ادامه داد: باتوجه به اختلاف قیمت فرآورده در دو سوی مرز و سو استفاده افراد سود جو از این شرایط ،این شرکت در راستای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و مدیریت مصرف بنزین نسبت به بازدید های مستمر و غیرمترقبه از مجاری عرضه استان اقدام می کند.