به گزارش کردپرس دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان اعلام کرد: حمله دیشب به لالهزار توسط نیروهای اتحادیه میهنی کردستان انجام شد و به یک درگیری میان اتحادیه میهنی و جبهه خلق انجامید.
در بیانیهای که از سوی دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان منتشر شده آمده است:
«حمله دیشب به لالهزار از سوی نیروهای اتحادیه میهنی صورت گرفت و به درگیری میان اتحادیه میهنی و جبهه خلق تبدیل شد. نخستوزیر اقلیم کردستان تا دقایق پایانی در جریان موضوع قرار نگرفته بود و پس از آن اقدام به پیگیری و واکنش نمود.
با وجود تلاشهای گسترده نخستوزیر برای جلوگیری از وقوع درگیری، متأسفانه حمله انجام شد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.
ما از وقوع این رویداد بسیار نگران و متأثر هستیم و تأکید میکنیم که باید قانون جایگزین تصمیمات حزبی و خشونت شود تا دیگر شاهد جنگ و آشوب نباشیم و امنیت و ثبات اقلیم کردستان در معرض خطر قرار نگیرد.»
