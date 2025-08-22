به گزارش کردپرس دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد: حمله دیشب به لاله‌زار توسط نیروهای اتحادیه میهنی کردستان انجام شد و به یک درگیری میان اتحادیه میهنی و جبهه خلق انجامید.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان منتشر شده آمده است:

«حمله دیشب به لاله‌زار از سوی نیروهای اتحادیه میهنی صورت گرفت و به درگیری میان اتحادیه میهنی و جبهه خلق تبدیل شد. نخست‌وزیر اقلیم کردستان تا دقایق پایانی در جریان موضوع قرار نگرفته بود و پس از آن اقدام به پیگیری و واکنش نمود.

با وجود تلاش‌های گسترده نخست‌وزیر برای جلوگیری از وقوع درگیری، متأسفانه حمله انجام شد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.

ما از وقوع این رویداد بسیار نگران و متأثر هستیم و تأکید می‌کنیم که باید قانون جایگزین تصمیمات حزبی و خشونت شود تا دیگر شاهد جنگ و آشوب نباشیم و امنیت و ثبات اقلیم کردستان در معرض خطر قرار نگیرد.»