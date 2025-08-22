۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۲

دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان: حمله به لاله‌زار توسط نیروهای اتحادیه میهنی انجام شد

دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان: حمله به لاله‌زار توسط نیروهای اتحادیه میهنی انجام شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد حمله شب گذشته به لاله‌زار توسط نیروهای اتحادیه میهنی کردستان صورت گرفته و به درگیری میان این حزب و جبهه خلق منجر شده است. در این بیانیه با ابراز نگرانی از کشته و زخمی شدن شماری در این حادثه، تأکید شده که قانون باید جایگزین تصمیمات حزبی و خشونت شود تا امنیت اقلیم در معرض تهدید قرار نگیرد.

به گزارش کردپرس دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد: حمله دیشب به لاله‌زار توسط نیروهای اتحادیه میهنی کردستان انجام شد و به یک درگیری میان اتحادیه میهنی و جبهه خلق انجامید.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان منتشر شده آمده است:

«حمله دیشب به لاله‌زار از سوی نیروهای اتحادیه میهنی صورت گرفت و به درگیری میان اتحادیه میهنی و جبهه خلق تبدیل شد. نخست‌وزیر اقلیم کردستان تا دقایق پایانی در جریان موضوع قرار نگرفته بود و پس از آن اقدام به پیگیری و واکنش نمود.

با وجود تلاش‌های گسترده نخست‌وزیر برای جلوگیری از وقوع درگیری، متأسفانه حمله انجام شد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.

ما از وقوع این رویداد بسیار نگران و متأثر هستیم و تأکید می‌کنیم که باید قانون جایگزین تصمیمات حزبی و خشونت شود تا دیگر شاهد جنگ و آشوب نباشیم و امنیت و ثبات اقلیم کردستان در معرض خطر قرار نگیرد.»

کد خبر 2787912

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha